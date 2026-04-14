VENEZIA COMICS 2026 “MUTAMENTI”

Con la 13^ edizione del Venezia Comics Festival – dal nome “MUTAMENTI” – che si svolgerà nella ormai consueta sede della fortezza napoleonica di Forte Marghera nei giorni 1-2-3 maggio 2026 arrivano numerose novità.

Il nuovo direttivo dell’associazione VeneziaComix, presieduto da Tobia Berti, ha affidato la direzione artistica del festival a un nome di prestigio internazionale: Giulio De Vita, noto fumettista e ideatore del PAFF! International Museum of Comic Art di Pordenone.

La realizzazione del manifesto è stata affidata all’artista internazionale Otto Schmidt, autore d’adozione maltese, noto per fumetti marvel e DC, come i Guardiani della Galassia e Batman, che ha concepito un’opera poetica ed elegante; a lui verrà dedicata una delle mostre visitabile durante il festiva e Schmidt sarà presente al Forte per tutta la durata della manifestazione.

Altro autore di fama internazionale sarà Gradimir Smudja geniale e virtuoso artista del fumetto e dell’illustrazione, noto per alcuni capolavori fumettistici legati alla storia dell’arte Au fil de l’art, Van Gogh e Toulouse Lautrec, al quale verrà dedicata un’esposizione di tavole originali realizzate ad acquerello tratte dall’albo Mausart à Venise. A Smudja sarà inoltre assegnato il premio “Nuvole in Veneto 2026”.

La terza star internazionale è Enrico Marini, italiano residente in Svizzera celebre per serie come Lo Scorpione, Le Aquile di Roma, Noir Burlesque, che recentemente ha realizzato i due originalissimi volumi di Batman, il principe oscuro.

Assieme agli autori citati saranno presenti altre firme eccellenti del panorama nazionale e internazionale ospitati nella nuova Artist Alley totalmente riconcepita per essere più attrattiva e fruibile per gli appassionati. Tra questi Laura Zuccheri, Eugenio Sicomoro, Mario Alberti, Bonfa, Clod, Valerio Held, Subeep Menon, Paolo Cossi, Luciano Piccininno, Edym, Alessandro Micelli, Donald Soffritti, Giada Belviso, Nico Picone ed altri che saranno annunciati nelle prossime settimane. Gli autori saranno anche protagonisti di talk e incontri sul palco e interviste con streamers.

Venezia Comics ospita Venerdì Ender Girl, content creator da 200k di iscritti su YouTube, nota per video reaction, cosplay, anime e Minecraft e sabato Poly, streamer e youtuber ludico, ideatore di format geniali e dinamici. Entrambi saranno ospiti sul palco con le loro esibizioni, oltre agli appuntamenti con i Meet&Greet.

Non da meno il lato ludico, con le presenze di Marco Maggi e Francesco Nepitello, autori tra l’altro del Signore degli Anelli e del gioco di Conan, che riceveranno il premio alla carriera “Pedine in Veneto”, mentre tra le novità più attese l’anteprima della nuova escape room tascabile di Officina Meningi, presente al festival con tutti i suoi autori di punta, guidati naturalmente da Atropo Kelevra, la prima autrice di giochi italiani tradotta in Giappone. Ad accompagnare la mostra mercato, l’ampio spazio per giocare affidato all’esperienza di Tana dei Goblin per la parte del giochi di società e alle principali realtà associazionistiche veneziane per il settore giochi di Ruolo e in partnership con il prestigioso Play di Bologna. L’area giochi di ruolo potrà contare sulla presenza sabato di Zoltar, la voce dei giochi di ruolo di Radio Deejay, mentre si conferma la vocazione solidale di Venezia Comics con il ritorno della giornata dedicata a All you can play for charity che raddoppia gli spazi dedicati alla beneficenza aggiungendo alla multitavolo di Giochi di Ruolo anche un appuntamento sul palco con l’asta dei giochi usati condotta da Spartaco Albertarelli.





Novità dell’anno, l’ampia area dedicata ai Retrogames, con la presenza di oltre quaranta cabinati, perfettamente funzionanti ed utilizzabili gratuitamente, in collaborazione con Arcade Story. L’area sarà allestita in collaborazione con M9-Museo del ‘900 a Venezia Mestre, che sarà presente con uno spazio concepito come un punto di ascolto e coinvolgimento, dove raccogliere pareri e suggerimenti utili alla progettazione della prossima mostra dedicata proprio al mondo del videogioco, in programma per l’autunno. A tutti i visitatori e partecipanti a Venezia Comics, M9 offrirà inoltre la possibilità di accedere a una tariffa ridotta alla mostra in corso “Pertini. L’arte della democrazia”, oltre che alla futura mostra sui videogiochi, previa esibizione del biglietto o del QR code dell’evento, da conservare.

Altra collaborazione di prestigio sarà quella con Side Academy.



Altra grande novità del 2026 è “L’Angolo della Stampa”, uno spazio esclusivo nell’Artist Alley dove prenderanno vita tirature limitate in serigrafia e litografia di opere inedite, realizzate live dagli ospiti del festival. Il progetto, nato dalla sinergia con l’associazione Lab43, eccellenza della stampa d’arte già presente a Forte Marghera, è sostenuto da Favini, cartiera veneta leader nel settore delle carte pregiate e nel packaging sostenibile.

Spazio poi ai momenti live sia ludici che fumettistici, con talk con gli autori e approfondimenti sul mondo pop a partire dalle conferenze di Filippo Rossi sul mondo di Star Wars e Dune, e alle mostre collaterali, con il terzo appuntamento della “collettiva” realizzata dal CvC (Circuito Visioni Connesse) che comprende Venezia Comics, San Donà Fumetto e Treviso Comics Book Festival e che proprio a Forte Marghera vedrà la conclusione del primo progetto condiviso con l’esposizione WoW – 20 anni di World of Warcraft dedicata ai progetti ludici del brand internazionale. Non solo fumetto: continua anche l’analisi del rapporto tra disegno e musica, con la seconda mostra sulle copertine degli LP, quest’anno dedicata ai fumettisti e alle loro collaborazioni con i cantautori e il mondo rock in Italia e all’estero.

Non mancheranno poi i laboratori ludico didattici per bambini, giovani e anche momenti formativi per docenti, quest’anno pensati per rendere efficace l’esperienza e curati dai docenti della Mangaschool Venezia e della Scuola Artedo di Arti Terapie di Venezia con ospite speciale Matteo Batetta.

Immancabile la mostra mercato dedicata all’editoria fumettistica e ludica per i giochi di ruolo e giochi da tavolo, con un settore in crescita rispetto all’anno scorso e che ospiterà i migliori stand di case editrici, negozi specializzati, collezionismo vintage e privati, ampliando gli orizzonti per questa edizione anche al settore editoriale della letteratura fantasy.

Domenica, il colore e la vitalità portati dal fenomeno Cosplay, ormai un appuntamento fisso, torneranno sul palco del Venezia Comics, con la sfilata realizzata in collaborazione con l’associazione Tanagura di San Donà e la gara a premi. Spazio dedicato come sempre anche ai nuovi talenti con un’ampia Area Self, con gazebo disseminati lungo tutta l’area verde che consentiranno al pubblico di esplorare e scoprire autoproduzioni, gadget artigianali, opere e prodotti originali e creativi.



Infine, sono previsti djset di decompressione realizzati in collaborazione con Hard Rock Cafè, che torna ad essere sponsor dell’evento e momenti di coinvolgimento del pubblico dal palco, con quiz, veejay set sui cartoni animati a cura del deejay Arjuna Cosmo e la k-dance coreana grazie all’associazione k-pop Veneto, mentre dal palco (e non solo) nei momenti più impensabili preparatevi alle incursioni a sorpresa degli improvvisatori della Scuola di Improvvisazione Teatrale Wonderform di Mestre.



L’organizzazione del Festival, in stretta collaborazione con Comune di Venezia, Vela spa, Fondazione Forte Marghera, da quest’anno si avvale del supporto di oltre 50 volontari e punta con la concomitanza della festività del 1° Maggio a superare i numeri di affluenza dello scorso anno.

È possibile acquistare i biglietti online scontati rispetto al costo presso la cassa nei giorni della manifestazione.

Per ulteriori informazioni: www.veneziacomics.com | info@veneziacomix.com