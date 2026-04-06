Il duo Rezza/Mastrella torna a Vicenza con “Metadietro”

Dopo la replica di Pitecus dell’estate scorsa all’interno festival Be Popular, il duo storico composto da Antonio Rezza e Flavia Mastrella torna a Vicenza con Metadietro, spettacolo del 2025 in scena venerdì 10 aprile al Teatro Astra, ore 21:00.

Come protagonista, un ammiraglio dal costume blu elettrico tenta infelicemente di portare in salvo la sua nave, ostacolato dall’equipaggio che, invece di aiutarlo, è ossessionato da logiche di mercato. Nessuno è colpevole, ma profondo è il divario nello stare al mondo. Se tornare alla dimensione naturale e selvaggia è impossibile, non rimane che una nuova preistoria per l’essere umano, rimasto confuso e inadeguato. Tra visioni difformi si consuma l’ennesimo espatrio, che non è la migrazione di un popolo, ma l’allontanamento inesorabile dalla propria volontà.

Foto di Flavia Mastrella, Annalisa Gonnella, Giulio Mazzi

In scena, nello spazio virtuale fatto materia, un ecopentagono provoca il vuoto, e personaggi invisibili fiancheggiano l’egocentrico edificio: non sono fantasmi ma sollecitazioni induttive. “Nonostante tutto”, si legge nelle note di regia, “la realtà non è mai uniforme, scombina sempre i programmi prestabiliti e nutre in modo imprevedibile la funzione della fantasia. La crudeltà tecnologica permea l’essere vivente. È la scomparsa dell’eroe”.

Il sodalizio artistico tra Antonio Rezza, performer, regista e scrittore, e Flavia Mastrella, artista visiva e scenografa, è attivo dal 1987, arrivando a vincere il Leone d’Oro alla carriera alla Biennale Teatro di Venezia nel 2018. Metadietro, il loro ultimo lavoro, ha debuttato il 25 ottobre 2025 al Teatro Strehler di Milano. Ad accompagnare Antonio Rezza in scena c’è Daniele Cavaioli, collaboratore del duo già con Hỳbris de 2022.

La durata dello spettacolo è di 1 ora e 40 minuti senza intervallo.

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