Quanto può essere divertente avere come vicini di casa una studiosa e docente di cinema hitchcockiano e un celebre autore di thriller? Per Yann (Guillaume Gallienne), attore di teatro classico e sperimentale, appena trasferitosi in un elegante palazzo borghese con la moglie Emma, proprietaria di un teatro, non è proprio così divertente. Infatti Colette (Laetitia Casta), la moglie di François (Gilles Lellouche), la coppia “in giallo”, mentre osserva i nuovi vicini di casa dalla finestra è convinta di aver assistito a un fattaccio. La professione dei due diventa un tutt’uno con la loro vita privata tanto da spingerli in un’indagine pericolosa, fatta di sospetti incrociati, fantasie noir e paure molto reali.

Rémi Bezançon (Il mistero Henri Pick, Travolti dalla cicogna) ha scritto e diretto una briosa commedia in giallo infiocchettando un delizioso omaggio ai suoi registi e film preferiti, La finestra sul cortile in primis. Se per gli amanti del genere il meccanismo della storia potrebbe essere noto, a fare la differenza cioè a rendere intrigante questo gioco di indagini sono la raffinatezza della Casta e l’ironia spavalda di Lellouche.

Il Delitto del 3° Piano è un film piacevole che ha dalla sua parte quello spirito arguto che sa intrattenere.