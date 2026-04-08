I futuri appuntamenti de “Le Giornate delle Idee” a Mestre e Venezia

Proseguono gli appuntamenti de “Le Giornate delle Idee”, gli incontri di anticipazione dell’VIII edizione del “Festival delle Idee”, sei appuntamenti fino al 19 maggio. Primo fra tutti Vittorino Andreoli con “Essere e pensiero”, al Teatro Toniolo di Mestre il 9 aprile. Lo psichiatra e autore di bestseller riflette sul rapporto tra vita interiore e azione attraverso l’eredità di sette grandi maestri della cultura occidentale: Gesù, Socrate, Thomas More, Galileo, Kant, Darwin e Freud. L’incontro invita a riscoprire il valore del pensiero come gguida per le proprie scelte e a interrogarsi su ciò che riguarda la vita: il desiderio che ci muove o il dovere verso noi stessi e il mondo.

Il 10 aprile a Venezia invece, presso La Casa di The Human Safety Net alle Procuratie, Aldo Grasso “cede” per la prima volta alla tentazione di riflettere sul suo lavoro di critico televisivo, o meglio, “apolide, reietto, intruso non riconosciuto dagli altri critici e non amato dai diretti interessati”, come lui si definisce ironicamente. Grasso racconta la televisione italiana di ieri e di oggi, specchio intramontabile di vizi e virtù, desideri, passioni e disincanti di un intero paese attraverso il suo ultimo libro “Cara Televisione. Una storia d’amore e altri sentimenti”, tra resistenze, cambiamenti e nuove sfide.

Il 23 aprile poi, al Teatro Toniolo, torna al Festival Federico Buffa con lo spettacolo “Otto infinito. Vita e morte di un Mamba”, dedicato alla leggenda del basket Kobe Bryant. Buffa ripercorre la vita del campione NBA tra aneddoti e riflessioni sulla sua ossessione per il miglioramento e la continua ricerca di conoscenza. Accompagnato dalla musica dal vivo di Alessandro Nidi (pianoforte), Sebastiano Nidi (percussioni) e Filippo Nidi (trombone), lo spettacolo diventa un racconto sulla perseveranza, sul fallimento e sul desiderio di superare i propri limiti.

Il 19 maggio infine, sempre al Teatro Toniolo, chiude il programma de “Le Giornate delle Idee” Andrea Vanzo con “Intimacy Vol. 2 – Concerto”. Pianista e compositore tra i più apprezzati della scena modern classical internazionale, Vanzo propone un’esperienza musicale intima e immersiva. Le sue composizioni, delicate e suggestive, intrecciano silenzi ed emozioni creando un paesaggio sonoro capace di dialogare con l’anima, trasformando il concerto in un viaggio interiore.