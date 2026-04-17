Diario delle Mie Catastrofi il nuovo progetto del Centro Formazione Supereroi

Culmina anche quest’anno con la pubblicazione di un libro e con uno spettacolo al Teatro Franco Parenti la nuova edizione del progetto “Diario delle Mie Catastrofi” del Centro Formazione Supereroi, l’associazione non profit di professionisti della parola scritta (autori, editor, giornalisti, operatori culturali) che quest’anno compie dieci annie che è nata nel 2016 con la missione di diffondere la scrittura tra gli under 18 come superpotere per affrontare il mondo.

Anche per questa edizione i ragazzi che hanno partecipato ai laboratori hanno usato la scrittura per raccontarsi: vite piene di grandi e piccoli drammi, quotidianamente alle prese con un’infinità di sfide che mettono a durissima prova la resistenza di ogni adolescente.

Nel progetto sono stati coinvolti tre istituti superiori milanesi, dieci classi, quasi 300 ragazzi: tutti insieme in un percorso creativo che ha scelto l’autoironia come chiave di lettura del mondo. Ad accompagnarli, i Formatori di Supereroi Alberto Forni (giornalista e scrittore) e Chiara Deiana (scrittrice e insegnante di scrittura creativa), insieme a tre professionisti della comicità: Francesco Arienzo (autore e Stand-up comedian), Veronica Pinelli (autrice e attrice comica), Marco Renzi (autore comico). Al centro del Diario delle Mie Catastrofi c’è infatti l’idea che ridere di sé – soprattutto insieme agli altri – sia un gesto coraggioso e potente: l’autoironia diventa uno strumento creativo e relazionale, capace di trasformare, inciampi e fragilità in occasioni di racconto, condivisione e comicità.

E ora è il momento di ascoltare le loro storie, dalla loro voce.

L’appuntamento è per sabato 18 aprile alle ore 16.30 al Teatro Franco Parenti.



L’ingresso è gratuito previa prenotazione qui .

In occasione dello spettacolo sarà disponibile in anteprima assoluta anche il volume nato dai laboratori: Manuale di sopravvivenza per aspiranti adulti, il libro che tutti aspettavamo e che illumina in modo affascinante i meccanismi coi quali una delle specie più minacciate del globo (quella degli adolescenti) affronta la difficile lotta per la sopravvivenza. Perché gli adolescenti sono quotidianamente alle prese con una infinità di sfide che ne mettono a durissima prova le capacità di resistenza. In queste pagine avrete la possibilità di rivivere nelle sue mille sfaccettature la realtà di questa implacabile lotta quotidiana che milioni di ragazze e ragazzi conducono ogni giorno. Perché tutto, letteralmente tutto può essere motivo di frustrazione (o peggio): dai capelli, agli amici, ai nomi e ai nomignoli, alle feste, ai soldi, al cibo, alle fobie e via dicendo. Per non parlare del nemico più pericoloso e infido col quale ciascuno dei nostri eroi si deve misurare: sé stesso.

Stampato con il sostegno di Fondazione Cariplo e con la catastrofica e appassionata complicità di Rotobook,Manuale di sopravvivenza per aspiranti adulti è una lettura epica e imperdibile, frutto del lavoro di circa 300 ragazze e ragazzi di età compresa tra i 14 e i 17 anni, provenienti da 10 classi di 3 scuole pubbliche di Milano, affiancati anche questa volta dagli impavidi volontari del Centro Formazione Supereroi. Alla fine di questa lettura non sarete più gli stessi. Per chi non fosse al Teatro Franco Parenti, sarà possibile prenotare la propria copia scrivendo a organizzazione@centroformazionesupereroi.org

DIARIO DELLE MIE CATASTROFI

LO SPETTACOLO AL TEATRO FRANCO PARENTI Giorno: sabato 18 aprile

Ora: 16:30

Dove: Teatro Franco Parenti, via Pier Lombardo 14, Milano

Ingresso: gratuito con prenotazione

Per saperne di più:



A Milano c’è un posto speciale, dove è di casa il più pazzesco dei superpoteri: la scrittura. Il Centro Formazione Supereroi (CFS) è uno spazio dedicato alla fantasia e alle storie, dove i ragazzi under 18 possono partecipare gratuitamente a laboratori di scrittura tenuti da scrittori, editor, artisti. Il CFS è un’associazione non profit di professionisti della parola scritta, convinti che la possibilità di esprimersi sia fondamentale per lo sviluppo personale di ogni individuo. L’associazione organizza gratuitamente laboratori di scrittura e attività creative per studenti under 18, allo scopo di stimolare nei ragazzi le capacità di espressione e di offrire a ciascuno la possibilità di raccontare e raccontarsi con la propria voce. Nato nel 2016, nei suoi 10 anni di vita il CFS ha già collaborato con oltre 100 scuole, coinvolgendo nelle sue attività gratuite migliaia di ragazzi. I testi scritti dai ragazzi sono stati raccolti in più di 150 libri realizzati professionalmente.