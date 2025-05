Mattia (Maurizio Lastrico), Massimo (Matteo Martari), Riccardo (Francesco Montanari) e Luigi (Pietro Sermonti), quattro amici dai tempi della scuola, ora sono un gruppetto sui quarant’anni, ognuno con una situazione sentimentale diversa, sempre pronti a prendersi in giro o spalleggiarsi. In una società che fatica a cambiare verso la parità sociale e di genere, si ritrovano, loro malgrado, ad affrontare i propri pregiudizi a cominciare dal rapporto di coppia, e le conseguenze inaspettate che derivano dal doversi mettere in discussione. Da sempre legati al loro status di maschi alfa, i quattro amici dovranno improvvisamente riscoprire il loro posto nella società e nelle dinamiche di coppia, senza perdere, nel frattempo, loro stessi.

Maschi Veri. (L to R) Pietro Sermonti as Luigi, Francesco Montanari as Riccardo, Maurizio Lastrico as Mattia, Matteo Martari as Massimo in episode 105 of Maschi Veri. Cr. Lucia Iuorio/Netflix © 2025

È in arrivo su Netflix una nuova serie televisiva italiana ispirata alla spagnola Maschos alfa, giunta alla terza stagione.

Abbiamo visto in anteprima gli 8 episodi, con Maurizio Lastrico, Matteo Martari, Francesco Montanari e Pietro Sermonti, speriamo di fermarci qui, alla prima stagione.

Nulla da dire sul cast, nulla da dire sull’affiatamento degli attori.

C’è in qualcosa di incomprensibile nell’utilizzo quasi forzato di una banalità sciocca nel trattare l’argomento della parità di genere (all’interno della coppia) e sostenere che anche le donne hanno le loro esigenze emotive e sessuali; c’è qualcosa di svilente nel trovare il lato comico a tutti i costi utilizzando di stereotipi sgangherati.

Maschi Veri. (L to R) Thony as Tiziana, Pietro Sermonti as Luigi in episode 101 of Maschi Veri. Cr. Lucia Iuorio/Netflix © 2025

Maschi veri è una produzione Groenlandia (società del gruppo Banijay), prodotta da Matteo Rovere, è scritta da Furio Andreotti, Giulia Calenda e Ugo Ripamonti e diretta da Matteo Oleotto e Letizia Lamartire. Nel cast della serie anche Thony, Sarah Felberbaum, Laura Adriani, Alice Lupparelli, con Corrado Fortuna e Nicole Grimaudo.

