Il regista Benjamin Caron, noto per aver diretto alcuni episodi della serie televisiva The Crown e Star Wars: Andor, dirige per Netflix il thriller su sfondo sociale Night Always Comes, il suo secondo lungometraggio dopo Sharper con Julianne Moore disponibile sulla piattaforma Apple Tv+

La sceneggiatura ad opera dell’autore dell’omonimo romanzo (2021), da cui è tratto il film, Willy Vlautin e di Sarah Conradt (Mothers’ Instinct) racconta la disperata e violenta lotta contro il tempo di Lynette (Vanessa Kirby) che nell’arco di una giornata intera deve trovare il denaro necessario per comprare la casa dove è cresciuta, da cui rischia di essere sfrattata insieme alla madre (Jennifer Jason Leigh), cui interessa vivere solo l’attimo presente e andare avanti, e al fratello disabile (Zack Gottsagen) già allontano da loro in passato.

Servono 25 mila dollari a Lynette per bloccare una casa, per avere un tetto sulla testa che possa garantirle una sicurezza famigliare in un sistema sociale al collasso dove i più fortunati vivono in macchina, mentre gli altri senzatetto invadono le strade. Era convinta di averne la disponibilità, ma si ritrova a bussare di porta in porta per chiedere aiuto. Ha le 12 ore notturne prima che la casa venga venduta a qualcun altro. Lynette, che cerca di migliorare la sua vita dopo esperienze ai limiti per sopravvivere, se la deve cavare da sola, la miseria e la disperazione non creano solidarietà, non fanno nascere amicizie tra gente che annaspa. Lynette è una donna che lotta da sola in modo impulsivo per un legame disperato con il fratello disabile. Toccato il fondo Lynette non può fare rendersi conto che deve combattere e cambiare solo per se stessa.

“Lynette è spinta da un disperato bisogno di sicurezza, dall’idea di casa tanto quanto, credo, dalla sua realtà”, dice Caron. “Eppure è tormentata dalla paura di non meritarla. Il suo viaggio è uno studio sulla propulsione. Ogni decisione, per quanto sconsiderata, è un tentativo di superare il suo passato e ritagliarsi un futuro”.

Il regista Caron ritrova la bravissima Kirby dopo la serie televisiva the Crown dove l’attrice ha dato le sembianze perfette alla principessa Margaret nella prima e seconda stagione.

Night Always Comes è, come si diceva, un thriller sociale ad alta tensione, fatto di inseguimenti e violenze.

Da oggi 15 agosto è disponibile sulla piattaforma Netflix. Ed è un ottimo passatempo adrenalinico per le ultime serate agostane.