Da oggi 6 agosto è disponibile su Netflix la seconda – attesissima – stagione di Wednesday (Mercoledì Addams), lo spin-off di Tim Burton sulla famiglia più spaventosa di sempre.



La seconda stagione è divisa in due parti, la prima è doccia rinfrescante estiva di risate e tenebre e omicidi a partire da oggi, mentre la seconda parte vedrà il suo debutto dal 3 settembre.



Intanto Netflix si è portata avanti rassicurano i fan ufficialmente con l’annuncio del rinnovo di Mercoledì per la terza stagione.



Nella seconda stagione della serie, Mercoledì Addams (Jenna Ortega) torna ad aggirarsi per i corridoi gotici della Nevermore Academy, dove l’attende una nuova serie di nemici e problemi. In questa stagione Mercoledì deve destreggiarsi tra famiglia, amici e vecchi avversari, per affrontare un altro anno di caos splendidamente oscuro e bizzarro. Armata della sua caratteristica arguzia tagliente e del suo fascino imperturbabile, Mercoledì si ritrova al centro di un nuovo agghiacciante mistero soprannaturale.

Per quanto riguarda la regia, Tim Burton ha diretto gli epidosi 201, 204, 207, 208, Paco Cabezas i 202, 203, e Angela Robinson i 205 e 206.



Il cast principale è composto da: Jenna Ortega, Emma Myers, Steve Buscemi, Catherine Zeta-Jones, Luis Guzman, Isaac Ordonez, Joy Sunday, Billie Piper, Luyanda Unati Lewis-Nyawo, Moosa Mostafa, Georgie Farmer, Victor Dorobantu, Evie Templeton, Owen Painter, Noah B. Taylor, Hunter Doohan.

Spiccano le Guest Stars: Jamie McShane, Joanna Lumley, Joonas Suatamo, Fred Armisen, Christopher Lloyd, Thandiwe Newton, Heather Matarazzo, Haley Joel Osment, Frances O’Connor, Lady Gaga.



Non si può parlare della serie televisiva Wednesday senza citare la costumista Colleen Atwood.

Perché il merito del successo di questa bizzarra e moderna versione della Famiglia Addams (creata da Charles Addams in una serie di vignette a partire dal 1938 e poi resa celebre in una serie televisiva andata in onda dal 1964 al 1966, cui fecero seguito serie tv animate e 3 film negli anni ’90, un film d’animazione nel 2019) non è solo dei produttori e sceneggiatori Alfred Gough, Miles Millar e, ovviamente, della visionarietà di Burton, ma il merito della stravaganza elegante di Wednesday va riconosciuto a Colleen Atwood, i suoi costumi originali che definiscono il carisma delizioso e macabro dei personaggi.