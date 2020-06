Casa dei Tre Oci iniziative online

In attesa di riaprire la sua stagione espositiva con la mostra “Jacques Henri Lartigue. L’invenzione della felicità”, la Casa dei Tre Oci di Venezia propone per la prima volta una serie d’iniziative online, destinata a un largo pubblico di appassionati di fotografia. Si tratta di un ciclo di 3 workshop e 1 webinar tematici via web, che consentiranno a quanti amano e praticano questa particolare forma espressiva di mantenere un costante contatto col mondo della fotografia grazie all’intervento di alcuni dei suoi maggiori esponenti e delle letture portfolio tenute da Denis Curti, direttore artistico dello spazio veneziano.

Il ciclo si svolgerà in diretta web attraverso una piattaforma digitale e al termine dei workshop i partecipanti avranno la possibilità di sottoporre ad analisi le proprie fotografie.

Il workshop con Denis Curti sarà lunedì 22 e martedì 23 giugno, dalle 17.00 alle 19.00 – dal titolo “Il collezionismo fotografico”.

Il seminario offrirà una panoramica sull’intricato mondo del collezionismo, affrontando temi di natura storica, sociale e culturale. Un’ampia parte sarà poi dedicata a un focus di carattere pratico, pensato per chi voglia iniziare a muoversi o eventualmente inserirsi all’interno del mercato della fotografia: conoscere e individuare le gallerie di riferimento, le pubblicazioni da consultare, le fiere irrinunciabili, i critici e i curatori da seguire.

Sabato 20 e 27 giugno, dalle 15.00 alle 17.00, sarà la volta del fotografo Giorgio Galimberti analizzerà “La Street Photography”. Si partirà con una lezione teorica sulla fotografia di strada, tentando di capire quale sia il comportamento migliore da tenere in strada, quale approccio preferire con le persone, come esercitare l’istinto e l’azione in tempi strettissimi e infine come imparare a scegliere i personaggi o le situazioni che meglio interagiscono con l’ambiente urbano. I partecipanti saranno infine invitati a fotografare il loro tragitto abituale e quotidiano e a selezionare tre immagini che verranno esaminate e commentate nel corso del secondo incontro.

“Dare-Avere: la dinamica del ritratto” è il titolo del workshop di Toni Thorimbert, uno dei più apprezzati fotografi ritrattisti, in calendario sabato 4 e 11 luglio, dalle 15.00 alle 16.30. Nell’arco della sua carriera Toni Thorimbert ha ritratto moltissime persone e ogni scatto è stato, prima ancora di trasformarsi in una fotografia, una vera e propria esperienza condivisa. Da qui deriva il titolo di questo workshop: realizzare un ritratto significa saper entrare in relazione con la persona che si vuole fotografare, il “ritratto è dare, non prendere”. Il corso prevede una prima parte teorica, attraverso l’esempio di alcuni ritratti del docente, per poi passare a quella in cui i partecipanti potranno presentare e far analizzare i loro lavori realizzati nel frattempo.

Chiude il ciclo il webinar di Vittorio Scanferla, docente-formatore, libraio e importante collezionista di fotolibri, dal titolo “La storia del fotolibro: dal fotodinamismo futurista al Viaggio in Italia di Luigi Ghirri”, sabato 18 e domenica 19 luglio,dalle 15.00 alle 17.00. Vittorio Scanferla ripercorrerà la storia del fotolibro, dai primi esempi realizzati da William Fox Talbot nel 1844 a oggi, coinvolgendo la storia della fotografia italiana e i suoi legami e rapporti internazionali. In particolare, si concentrerà sulla presentazione in originale dei più importanti fotolibri della storia della fotografia, strumenti insostituibili per il lavoro di ogni fotografo, ma anche fonti preziose per tutti gli appassionati.

Prenotazione obbligatoria con un minimo di 12 e fino a un massimo di 20 partecipanti a booktreoci@gmail.com. Il costo è di 100 euro a persona per il singolo workshop, 80 euro per il webinar.

Il mese di giugno vedrà la nascita anche della prima Portfolio Review digitale della Casa dei Tre Oci. I fotografi avranno la possibilità di sottoporre il loro lavoro a Denis Curti, prenotando un appuntamento. I partecipanti avranno a disposizione una sessione di 40 minuti, durante la quale riceveranno una specifica lettura del portfolio personale, ricevendo così indicazioni e suggerimenti per migliorare i propri scatti e ottenere un maggior grado di consapevolezza del proprio lavoro.

Grazie a un accordo di collaborazione stipulato tra la Casa dei Tre Oci e RollingStone, web magazine di musica, arte e cultura, le opere migliori selezionate dal direttore saranno pubblicate nella speciale galleria fotografica del sito dei Tre Oci (www.treoci.org), oltre che nella gallery del sito di Rolling Stone-Black Camera (www.rollingstone.it/black-camera/) creata per l’occasione. Per aderire all’iniziativa è necessario prenotarsi a booktreoci@gmail.com. Il costo è di 80 euro per una sessione di circa 40 minuti.

Info: http://www.treoci.org/index.php/it/news-eventi/item/458-le-letture-portfolio-e-i-workshop-online