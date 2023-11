Quando deve entrare in banca Antonio bussa sempre alla porta d’emergenza, un impiegato gentilmente gli apre; non riesce a passare dalle porte girevoli, ingresso principale, gli mettono ansia, anche per suo padre era così.

Antonio ha fatto l’operaio tutta la vita in un cantiere navale sul lago; è dovuto andare in prepensionamento perché alla sua età, tra i 58 e i 65 anni circa, sarebbe costato troppo al datore di lavoro, che lo ha sempre apprezzato.

Il lavoro per Antonio è sempre stato passione, impegno, dignità, un’equazione il cui risultato era vivere. Non sa stare con le mani in mano, non è la sua religione.

Conduce un’esistenza tranquilla, amareggiata senza il suo lavoro, vive con la anziana madre, in una casa su cui sta ancora pagando il mutuo, ha un’amante con cui si diverte, un gruppo di amici con cui gioca a bocce. È sempre stato un risparmiatore, è un suo vanto.

Quando la sua unica figlia gli annuncia che sta per sposarsi, Antonio vede realizzato un sogno della sua vita: può finalmente coronare il suo sogno regalandole il ricevimento che insieme hanno sempre sognato potendo contare sui risparmi di una vita.