Dal 21 al 28 agosto 2021 ritorna nella splendida cornice del borgo di Bobbio l’atteso appuntamento estivo con il Bobbio Film Festival, giunto alla ventiquattresima edizione. Il Festival, che prevede un ricco programma di proiezioni aperte al pubblico, è diretto da un comitato formato dal suo fondatore Marco Bellocchio, originario del borgo emiliano e fresco vincitore della Palma d’Oro d’onore del Festival di Cannes, da Pier Giorgio Bellocchio, Enrico Magrelli e Paola Pedrazzini.

Durante il Festival si terranno a Bobbio anche i corsi estivi di Alta Formazione Cinematografica di Fondazione Fare Cinema: il Seminario residenziale di critica cinematografica curato da Anton Giulio Mancino e con i docenti ospiti Alberto Crespi, Stefano Francia di Celle, Enrico Magrelli e Cristiana Paternò, occasione formativa unica per gli studenti che compongono la giuria del Festival; e lo storico Corso di Regia Fare Cinema, affidato per l’edizione 2021 a Giorgio Diritti.

“Bobbio si animerà così di artisti, critici cinematografici, addetti ai lavori, appassionati e stagisti – ha sottolineato Paola Pedrazzini, Direttrice della Fondazione Fare Cinema presieduta da Marco Bellocchio che cura la progettazione artistica e culturale del Festival – a rendere più interessante e vivace il momento che caratterizza il nostro Festival: l’incontro-confronto del pubblico con i registi dopo le proiezioni dei film serali, in un dibattito che per questa edizione sarà moderato ogni sera dal critico cinematografico Enrico Magrelli. Siamo ovviamente entusiasti di poter tornare a Bobbio, in presenza, tra il pubblico. Lo stop forzato dell’anno scorso non ci ha abbattuto, ma anzi è stato di stimolo per lavorare a un’edizione 2021 sotto il segno del rinnovo. Il Festival, pur mantenendo intatta la sua prima vocazione e la sua autenticità – ha ricordato sempre Pedrazzini – ritorna impreziosito dalla progettualità artistica della Fondazione Fare Cinema, dalla sinergia con il Comune di Bobbio e dal sostegno di Ministero dei Beni Culturali, Regione Emilia-Romagna e Fondazione di Piacenza e Vigevano”.

Il Festival apre il 21 agosto rendendo omaggio al fondatore Marco Bellocchio con la proiezione del suo ultimo lavoro Marx può aspettare, presentato a Cannes tra gli applausi; domenica 22 è il momento di Miss Marx di Susanna Nicchiarelli, poi ospite dell’incontro al termine della proiezione. Il 23 tocca a Figli di Giuseppe Bonito, su soggetto di Mattia Torre: a intervenire saranno Francesca Torre, moglie di Mattia, e Valerio Mastandrea, che sarà ospite anche il giorno dopo al termine della proiezione di La terra dei figli, di Claudio Cupellini. Mercoledì 25 tornano ospiti di Bobbio Damiano e Fabio D’Innocenzo, a parlare del loro folgorante Favolacce. Il cattivo poeta di Gianluca Iodice è l’appuntamento del 26 agosto, mentre il 27 dopo la proiezione di Hammamet sarà Gianni Amelio a prendere parte all’incontro. Sabato 28 cerimonia di chiusura, con la proiezione di tre corti: Se posso permettermi di Marco Bellocchio, Passatempo di Gianni Amelio e Zombie di Giorgio Diritti.

Tutte le proiezioni si tengono nel Chiostro di San Colombano e hanno inizio alle 21.15. I biglietti possono essere acquistati a partire dall’11 agosto su www.ticketnow.it nella sezione Bobbio Film Festival, accessibile anche dal sito www.fondazionefarecinema.it nella sezione Bobbio Film Festival oppure a Bobbio presso l’ufficio affari generali del Comune dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 13.30 e anche, nelle serate del festival, direttamente all’ingresso del chiostro dalle ore 20.00 alle ore 21.15.

CALENDARIO DELLE PROIEZIONI

Sabato 21 agosto, ore 21.15

“Marx può aspettare’’ – regia di Marco Bellocchio

Ospite della serata: Marco Bellocchio

Domenica 22 agosto, ore 21.15

“Miss Marx’’ – regia di Susanna Nicchiarelli

Ospite della serata: Susanna Nicchiarelli

Lunedì 23: agosto, ore 21.15

“Figli’’ – regia di Giuseppe Bonito

Ospiti della serata: Valerio Mastandrea e Francesca Torre, moglie di Mattia Torre

Martedì 24 agosto, ore 21.15

“La terra dei figli’’ – regia di Claudio Cupellini

Ospite della serata: Valerio Mastandrea e, in collegamento, Claudio Cupellini

Mercoledì 25 agosto, ore 21.15

“Favolacce’’ – regia di Damiano e Fabio D’Innocenzo

Ospiti della serata: Damiano e Fabio D’Innocenzo

Giovedì 26 agosto, ore 21.15

“Il cattivo poeta” – regia di Gianluca Iodice

Ospite della serata: Gianluca Iodice

Venerdì 27 agosto, ore 21.15

“Hammamet’’ – regia di Gianni Amelio

Ospite della serata: Gianni Amelio

Sabato 28 agosto, ore 21.15

Serata “Fare Cinema” e Cerimonia di Premiazione finale

“Se posso permettermi” regia di Marco Bellocchio

“Passatempo” regia di Gianni Amelio

“Zombie” regia di Giorgio Diritti