Sophie, una giornalista americana, si sveglia in una clinica in Crimea e scopre di essere stata avvelenata. Inizia così “Cuore Rosso”, l’esordio letterario di Amy Kellogg, Senior Foreign Affairs Correspondent di Fox News.

Nel thriller la storia recente del declino dell’Unione Sovietica si unisce all’appassionante storia d’amore di Sophie e Kiril. I due protagonisti vengono presto a contatto con il volto tetro del regime, scoprendo intrighi, corruzione e riciclaggio che metteranno a dura prova la loro incolumità. Grazie alla sua diretta conoscenza della Russia e di molti protagonisti della vita economica e politica del Paese, Amy Kellogg costruisce una quinta verosimile per la sua storia. Personaggi reali si confondono con protagonisti di finzione, dando vita a un thriller appassionante che evoca, pagina dopo pagina, la storia presente della Federazione Russa.

“Cuore Rosso” è un roman à clef che attraverso le vestigia del passato rivela tutte le contraddizioni del presente, mettendo in pagina diversi echi narrativi tratti dalla migliore tradizione letteraria russa (Dostoevskij e Gogol’), passando per A.D. Miller de “L’amante russa” e “Motherland” di G.D. Abson, senza trascurare “Preghiera per Cernobyl” di Svjatlana Aleksievič.

***

AMY KELLOGG

Grande esperta e cultrice del mondo russo (Bachelor of Arts in Soviet Studies e Master of Arts in Russian and East European Studies alla Stanford University), dal 1999 è giornalista per Fox News per la quale è stata inviata a Londra, Mosca, Israele, Palestina e Pakistan e negli ultimi anni ha seguito in prima persona tutti i maggiori eventi politici, dal recente G20 di Roma al primo incontro tra l’ex presidente USA Donald Trump e il presidente russo Vladimir Putin, di terrorismo, dalle Torri Gemelle agli attentati di Parigi. Attualmente vive a Milano.

Passigli Editori

Pagine: 320 – Prezzo: 19,50 €

Collana “Passigli Narrativa”