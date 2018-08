Il regista Gus Van Sant e Joaquin Phoenix tornano a lavorare insieme dopo il film del 1995 Da Morire (Phoenix diciannovenne interpretava uno studente liceale, in combutta con la sua amante, Nicole Kidman, pianifica l’assassinio del marito). In Don’t Worry Joaquin Phoenix interpreta il vignettista satirico e spregiudicato John Callahan, rimasto paralizzato, dalla vita in giù all’età di 21 anni, a seguito di un brutto incidente.

Portland. John Callahan (Phoenix) è un uomo con un grave problema di alcolismo. Nonostante resti vittima di un tragico incidente stradale, causato dall’ennesima sbornia notturna – sua e di un suo amico – non ha la volontà di smettere di bene. Eppure, sebbene controvoglia, accetta di entrare in terapia, incoraggiato da quella che diventerà la sua ragazza (Rooney Mara) e da un carismatico sponsor (Jonah Hill, che sceglie sempre bene i suoi ruoli). Callahan scopre di avere un grande talento nel disegnare vignette satiriche e irriverenti. Ben presto i suoi lavori vengono pubblicati su un quotidiano, procurandogli un vasto numero di ammiratori – ma anche detrattori – in tutto il mondo e regalandogli nuove prospettive di vita. I temi delle sue vignette – pubblicate per 27 anni da Willamette Week e apparse anche su oltre 200 pubblicazioni nazionali e internazionali, come l’autorevole magazine New Yorker e Playboy – toccavano temi riguardanti la disabilità fisica e argomenti macabri. Van Sant ha collaborato con diversi sceneggiatori nel corso degli anni ‘90 e 2000,

L’idea di trarre un film dalla straordinaria storia del vignettista John Callahan venne in mente a Gus Van Sant per la prima volta, circa 20 anni fa, quando ricevette l’offerta di dirigere la pellicola da Robin Williams. L’attore – che aveva lavorato con Van Sant nel film candidato agli Oscar, Will Hunting Genio Ribelle – aveva infatti comprato i diritti del memoir scritto da Callahan, intitolato Don’t Worry, He Won’t Get Far on Foot.

Williams era interessato a produrre il film e a interpretare il ruolo di questo pittoresco personaggio e voleva che Van Sant sviluppasse il progetto e dirigesse il film.

sviluppando numerose versioni della sceneggiatura, ma poi il film non è mai decollato. “Credo che gli studios facessero fatica a comprendere il progetto”, racconta. “Ma per tutti quegli anni, abbiamo continuato a frequentare John Callahan e abbiamo imparato molto su di lui e sulla sua vita”.

Nel 2014, dopo la morte di Williams, Van Sant decise di fare un altro tentativo riscrivendo la sceneggiatura, questa volta attenendosi più fedelmente al libro. “Nelle versioni precedenti dell’adattamento ci eravamo presi molte libertà e il film sarebbe stato molto più stravagante del libro, forse perché Robin avrebbe interpretato Callahan. Credo anche che cercassimo di conformarci troppo alla sua vita. Il libro è molto potente ma, alla fine, mi sono concentrato principalmente su uno solo dei capitoli, quello in cui John tenta di guarire dall’alcolismo”.

Van Sant, prendendo in mano la storia di Callahan, si è concentrato soprattutto sul recupero dalla dipendenza strutturando liberamente il film attorno al programma di 12 passi che lo guidava verso la sobrietà

Infatti il regista ha mescolato con sapienza per tutto il film passato e presente, inserendo le vignette, anche animate, per sottoporre all’attenzione del pubblico il processo riabilitativo – la lotta contro la sua dipendenza – di Callahan.

Un po’ troppo tirato per le lunghe in alcune scene, va visto, oltre che per conoscere un interessante storia vera, per la magistrale bravura del cast. Phoenix, Hill e anche Black, nella sua piccola parte, divorano la scena con incredibili performance.

Gus Van Sant ha messo a nudo i danni causati dalla dipendenza dagli alcolici; ne ha parlato usando un linguaggio commerciale con toni grezzi e amari, ma riuscendo proprio così ad arrivare a tutti.