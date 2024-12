Dove andare a teatro a Venezia e Mestre l’ultimo dell’anno e Capodanno 

Molto vario il ventaglio di proposte per fine e inizio anno nei teatri veneziani e mestrini. Al Teatro Goldoni di Venezia va in scena martedì 31 dicembre, alle ore 21.00, e in replica anche il 1° gennaio, alle ore 17.00 Carosello, una produzione di Barabao Teatro a cura di Ivan Di Noia e per la regia di Romina Ranzato, che esplora, reinterpretandoli, gli sketch dell’omonimo programma, conservando il calore e l’umorismo di un’epoca che ha segnato la storia della televisione e del nostro Paese. Sul palco Romina e Cristina Ranzato, Ivan Di Noia, Cristina Ranzato e Oscar Chellin accompagnati dalle musiche suonate dal vivo da Andrea Vedovato, Alberto Zuanon e Juri Argentino, daranno vita a un omaggio al celebre programma che ha plasmato l’immaginario collettivo di intere generazioni.

A Mestre sono ben tre gli appuntamenti in programma la sera di martedì 31 dicembre: all’insegna del divertimento e delle risate ,alle ore 22.30 arriva al Teatro Corso un mestrino doc conosciuto in tutto il mondo, il mago del trasformismo Ennio Marchetto con il suo The Living Paper cartoon – Capodanno edition 2025.Attraverso semplici ma ingegnosi costumi di carta, Marchetto darà vita senza soluzione di continuità alle parodie di oltre 50 personaggi famosi del mondo della musica, del cinema e dell’arte, per uno spettacolo che è una vera Babilonia di musica, teatro e creatività. Al Teatro del Parco martedì 31 dicembre dalle ore 21.30 si aspetta la mezzanotte con il concerto-spettacolo di Lundini e Vazzanikki e il loro Innamorati della vita Tour. Lo show presenta molteplici e sorprendenti gag surreali , nonché un insieme di canzoni, dove l’ironia e il nonsense dei testi portano lo spettacolo ad inserirsi sicuramente nel filone di quelli di Cochi e Renato, Jannacci e Gaber e poi negli anni successivi in quello dei concerti di Skiantos, Squallor, Pitura Freska, fino ad arrivare agli Elio e le Storie Tese . Le canzoni si alternano a momenti di improvvisazione col pubblico che rendono ogni serata unica e diversa dalle altre e dove emerge tutto lo spirito caustico, ironico e nonsense tipico dell’immaginario di Lundini e Vazzanikki. Acrobazie volanti al limite dell’impossibile! ,infine, al Teatro Toniolo di Mestre con i Sonics in Toren : martedì 31 dicembre alle ore 21.30 e mercoledì 1 gennaio alle ore 18.00 saranno le loro straordinarie evoluzioni a prendere commiato dall’anno in corso e salutare l’arrivo del nuovo con uno spettacolo di danza e acrobazie aeree di straordinario impatto visivo. Un vero e proprio “inno” al colore : sul palco le immagini raccontano di un mondo in bianco e nero che si tramuterà in un mondo pieno di colore e stupore. Si susseguono acrobazie, danze aeree, visioni incredibili e giochi di luce in una scenografia che ad ogni quadro muta cambiando composizione, forma e colore, consegnandoci così immagini sempre nuove e sorprendenti.