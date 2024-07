Dal 17 al 20 luglio 2024 Treviso tornerà ad ospitare l’Edera Film Festival, Festival Internazionale di Cinema Under 35 arrivato quest’anno alla sua sesta edizione e organizzato dall’Associazione Culturale Orizzonti, in collaborazione con il Cinema Edera di Treviso.

L’obiettivo dell’Edera Film Festival è da sempre quello di presentare al pubblico un cinema “delle nuove generazioni” dando spazio a giovani registi e registe in grado di parlare di storie e argomenti attuali, utilizzando il mondo del cinema non solo come mezzo di comunicazione ma anche e soprattutto come veicolo per esprimere in modo innovativo lo spirito e le idee delle nuove generazioni.

A dimostrazione della riuscita di tale proposito è sufficiente notare i numeri dell’edizione 2024 del festival trevigiano: 6 lungometraggi, 6 documentari, 12 cortometraggi e 12 opere proposte nella sezione Focus Nordest, per un totale di 36 film in concorso.

Sin dagli esordi il Festival ha cercato di mettere in luce i migliori talenti italiani e del Triveneto proponendo allo stesso tempo la visione di opere di respiro internazionale, con l’obiettivo di instaurare un dialogo continuo tra le diverse culture alla ricerca di un punto d’incontro che non si fermi allo scambio passivo ma che si trasformi in un momento di conoscenza e arricchimento reciproci.

I premi che verranno assegnati ai film in concorso alla sesta edizione dell’Edera Film Festival sono il Premio al Miglior Film per ciascuna delle quattro categorie (Lungometraggi, Documentari, Cortometraggi e Sezione Nordest), i premi della Giuria del Pubblico e i tre premi speciali che verranno conferiti da importanti realtà culturali, sociali ed imprenditoriali del territorio con i quali il Festival collabora da tempo. Si tratta in particolare del “Premio Astoria – Celebrating Life” attribuito al Miglior Film incentrato sui temi dell’inclusione, della tolleranza e della multiculturalità, del “Premio Fondazione Benetton Studi Ricerche – Paesaggi che cambiano”, destinato ad un’opera che rappresenta in maniera significativa il tema del paesaggio nella sua continua evoluzione, e del “Premio Rotary Club Treviso Terraglio” al miglior cortometraggio a tema sociale. Anche per questa edizione protagonisti saranno anche gli spettatori stessi, chiamati a partecipare attivamente esprimendo il loro voto e contribuendo così all’attribuzione dei Premi del Pubblico per le sezioni in concorso.

La giornata conclusiva di sabato 20 luglio 2024 sarà inoltre ricca di eventi speciali che accompagneranno il pubblico fino alla tanto attesa cerimonia di premiazione.

Nel primo pomeriggio di sabato verrà proiettato il film “Tiziano Terzani: il viaggio della vita” (2023) di Mario Zanot, in occasione del ventennale dalla scomparsa del noto giornalista e scrittore. La visione dell’opera sarà inoltre impreziosita dalla presentazione di Saskia Terzani, figlia dell’autore toscano.

A seguire, a rimarcare ulteriormente l’attenzione del Festival per il mondo dei giovani, si terrà il panel “Il futuro dei giovani nel mondo del lavoro“, promosso da Generali Italia, in cui interverranno profili di spicco come Arianna Cattarin (Responsabile Career Service Ca’ Foscari), Marina Collautti (Head of Employer Branding, Recruiting & Mobility Generali Italia) e Maria Roberta Novielli (Direttrice artistica Ca’ Foscari Short Film Festival).

Infine, in attesa delle premiazioni, l’ultima giornata dell’Edera Film Festival 2024 proseguirà con la presentazione del documentario “Il Villaggio – Appunti sul quartiere di San Liberale, Treviso” (2023) che vede come protagonisti gli studenti del trevigiano che hanno aderito al progetto interscolastico “Finestre sul mondo: Laboratorio, Cinema, Territorio“.