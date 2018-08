Chi sarà la favorita della Regina Anna (una perfetta Olivia Colman che quest’anno raddoppierà interpretanto la Regina d’Inghilterra – Elisabetta – nella celebre serie tv Netflix The Crown)? La rampante Emma Stone o la gagliarda Rachel Weisz?

Per rispondere al dilemma bisognerà vedere La favorita, l’ultimo film di Yorgos Lanthimos presentato in anteprima mondiale alla 75. Mostra del Cinema di Venezia. Nel frattempo gustiamoci una ricca gallery dei protagonisti sbarcati in laguna ad accompagnare il film in concorso (Rachel Weisz assente giustificata vista la dolce attesa).