Giusto per fare un breve riassunto in numeri:

22 giugno 2001: Universal distribuisce il primo film di uno dei suoi franchise più redditizi: oltre 200 milioni di dollari in tutto il mondo solo per il primo film della saga FAST AND FURIOUS.

Il tema principale, attraverso cui snodano vite, sono le drag racing, cioè corse clandestine con auto giapponesi a iniezione computerizzata, seguite da scommettitori, che nei film si alternano a inseguimenti tra forze dell’ordine e criminali-antieroi. La saga dei motori ruggenti ha all’attivo 9 film in vent’anni, 2 cortometraggi – The Turbo-Charged Prelude for 2 Fast 2 Furious (2003), prequel del 2° film, e Los Bandoleros (2009), prequel di Fast & Furious. Solo Parti Originali – a cui si aggiungono lo spin-off Fast & Furious: Hobbs & Shaw (2019) e la serie animata Fast & Furious – Piloti sotto copertura (2019).



“Vivo la mia vita un quarto di miglio alla volta. Non importa nient’altro. Per quei 10 secondi o meno, sono libero” è uno dei motti de La Famiglia, intorno a cui ruota ogni motore, a cominciare da Dom Toretto (Vin Diesel), composta da piloti legati da un’amicizia che va oltre il sangue. “Non ho amici. Ho una famiglia”.

Siamo arrivati al capitolo finale, il X (almeno, la prima parte forse addirittura di una trilogia finale), e come scrive Hollywoodreporter “un film che suona sfacciatamente come una raccolta di Greatest Hits di un artista di successo. Non solo si collega direttamente all’enorme franchise Fast Five nella sua narrazione, ma richiama costantemente altri film di questa serie attraverso menzioni dirette o azione progettata per ricordare momenti simili in film come Fast & Furious 6″, Furious 7, Il destino del furioso.

La sceneggiatura è scritta da Dan Mazeau e dal regista di “Fast Five” Justin Lin, che ha lasciato il film dopo divergenze creative, ma la sua presenza trasuda nelle coreografie delle scene d’azione. Anche perché il nuovo regista Louis Leterrier si è “messo al volante” lui stesso e si è divertito molto. Questo è una garanzia perché permette al pubblico di divertirsi ancora di più.

Si riparte da 5 anni fa, quando Brian O’Conner (il ma dimenticato compianto Paul Walker, che qui compare in alcuni vecchi frame) e Dom trascinano un caveau pieno di soldi della droga, appartenenti al cattivo Hernan Reyes (Joaquim de Almeida) per le strade di Rio de Janeiro, con i cavi attaccati alle macchine, ovviamente. Reyes morirà nell’inseguimento. Il figlio Dante (un geniale Jason Momoa che forse si è divertito più di tutti) giurerà vendetta.

Vendetta che arriva 5 anni dopo con un piano sadico messo a punto da un folle Dante.

Al grido di “non puoi salvare tutti Dom”, Dante metterà in pericolo di morte la vita delle persone care a Toretto.



Mentre il resto della famiglia è sparso per i continenti, cercando di ricongiungersi, il faccia a faccia tra Dom e Dante, da Roma (che salta per metà in aria ma il Vaticano è salvo) a Rio, è un combattimento all’ultima legge – oltraggiata – della fisica. Ma non importa: noi ci siamo divertiti tantissimo.

Fast X è un’acrobazia esplosiva continua nella sua narrazione arbitraria, è un revival emozionante da far saltare garruli sulle poltroncine del cinema, ovviamente non mancherà la mitica Dodge Challenger di Dom. Non è più grande del – o dei – precedente: è più folle!

Sarebbe inutile e superficiale superficiale liquidare Fast X come un altro film della saga ecc ecc. Però va ricordato che produttori e i cineasti in tanti anni sono riusciti a rendere questa saga epica perché hanno capito che è il tema della famiglia e poi quello dell’onore, del rispetto e quello ancora dei motori in una sfida costante con la gravità a spingere milioni di spettatori a comprare il biglietto del cinema.

Fast X è un film che farà emozionare e non poco i fan. Quindi se siete appassionati della Fast Saga non resterete delusi. La Universal vi porterà su di giri con queste corse che sfrecceranno sul grande schermo.