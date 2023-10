Finalmente è tutto pronto per la terza parte dell’originale serie televisiva che ha fatto riscoprire, e magari anche scoprire, il famigerato ladro gentiluomo Arsenio Lupin (protagonista di 17 romanzi (e 39 racconti) di Maurice Leblanc, qui rivisitato e interpretato dall’attore Omar Sy.

Ambientato in epoca moderna in una Parigi multietnica, dove i gradi sociali sono gradini molto alti da salire, Assane Diop (Omar Sy) ha qualche “bel” debito ed è anche in ritardo nel pagamento degli alimenti all’ex moglie per il figlio quasi adolescente.

La sua vita è stata segnata dalla morte del padre, Babakar Diop, un immigrato senegalese, morto innocente, suicida in carcere, che lo ha iniziato ai romanzi di Leblanc.

Nelle due parti, disponibili su Netflix, abbiamo assistito alla rivalsa di Diop che ha dimostrato a tutti l’innocenza del padre, vittima di un complotto.

Diop neo Lupin è diventato un latitante a piede libero, ha oltrepassato il confine della legalità, e la sua fama – rappresenta la vendetta dei deboli sul potere – non è un’attenuante del codice penale.

Assane ora è in clandestinità e deve imparare a vivere lontano dalla moglie e dal figlio. Le sofferenze che lui stesso ha causato lo spingono a tornare a Parigi con una folle proposta: abbandonare la Francia e ricominciare da capo altrove. Ma gli spettri del passato sono sempre dietro l’angolo e un ritorno inatteso sconvolgerà i suoi piani.

Creata da George Kay, la serie è diretta da Ludovic Bernard, Podz (Daniel Grou) e Xavier Gens e prodotta da Gaumont, la terza parte si sviluppa in 7 episodi divertenti e intriganti disponibili da giovedì 5 ottobre sulla piattaforma Netflix.