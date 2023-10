Arriva il 5 ottobre al Cinema La Fortuna è in un Altro Biscotto, una folle dark comedy dal bizzarro humour di situazioni surreali.

Girata in Liguria (Savona, il porto di Vado Ligure e altre città tra Levante e Ponente), scritta da Dario Aita e Ruben Marciano, diretta dall’esordiente Marco Placanica è una storia di difficoltà umane e famigliari, di genitori prepotenti e di figli che sgomitano cercando la propria strada.

C’è un giovane rigattiere indebitato con uno strozzino-signorotto locale in cerca il suo posto al sole nella malavita locale in lotta contro un imprenditore senza scrupoli; ci sono due giovani in cerca di una loro identità contro le loro famiglie; c’è il destino beffardo che tesse una tela di ragno che non darà scampo.

Con un montaggio un po’ meccanico, ma efficace nel raccontare passato (flashback) e presente, La Fortuna è in un Altro Biscotto è un’opera prima interpretata con passionalità ed esasperazione (necessarie per ciascun protagonista) ben modulate.