Théo ha 13 anni, soprannominato formica perché ancora piccolo, ha la capacità di guardare, di soffrire e di cercare una soluzione. La sua famiglia è andata in pezzi: il padre ha perso il lavoro, depresso, beve, e la moglie lo ha lasciato. Théo è molto bravo a giocare a calcio e vive la regolarità di una famiglia con la madre e il suo nuovo compagno; il padre invece è inaffidabile, sempre ubriaco, attacca brighe con tutti, anche a lato del campo dove Théo gioca.

Potrà una bugia modificare le cose? Théo la dirà per non dare al padre una nuova delusione, convinto che una buona notizia possa innescare una rinascita; tutto questo darà il via a una catena d’eventi molto insidiosi per una piccola formica.

Théo spezza il flusso degli eterni adolescenti e con amore accudisce e si fa carico di un padre fragile come un bambino. Istintivamente trova la soluzione e dice di essere stato ingaggiato nel vivaio dell’Arsenal e, pronto a partire per l’Inghilterra, chiede al padre di accompagnarlo e di ritornare ad essere un genitore affidabile.



Una commedia familiare, senza guizzi, ma efficace e affettuosa, scritta e diretta da Julien Rappeneau, sceneggiatore, regista e figlio d’arte (il padre Jean-Paul, regista di un indimenticabile Cyrano).

Fourmi è l’adattamento di una grafic novel spagnola, Dream Team, ricontestualizzata nel nord della Francia. Una commedia dal tono lieve che lavora su più registri, supportata dai frequenti primi piani del piccolo Maleaume Paquin, che ha lo sguardo che abbraccia e nutre con tenerezza un genitore spaesato e con il corpo massiccio di François Damiens. Accanto a loro un allenatore di poche parole, André Dussollier, la madre di formica, Ludivine Sagnier e uno splendido piccolo nerd agorafobico interpretato da Pierre Gommé.

Al cinema con nonni e genitori, aspettando Natale.