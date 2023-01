Dopo quasi tre anni arriva su Prime Video finalmente la seconda attesissima ultima stagione dei Cacciatori di Nazisti: Hunters!

Hunters, prima stagione, racconta di un eterogeneo gruppo di cacciatori di nazisti che hanno scoperto che centinaia di ufficiali nazisti di alto rango si nascondono tra le persone comuni, cospirando per creare il quarto Reich negli Stati Uniti. L’eclettico team si avventura in una sanguinosa ricerca per assicurare i nazisti alla giustizia e ostacolare il loro nuovo piano genocida. Alla fine della prima stagione, la rivelazione che Hitler non è morto ma è nascosto in Sud America.



Nei 10 nuovi episodi ci saranno altre sconvolgenti rivelazioni.

La seconda stagione prende il via nel 1979 e seguirà una storia raccontata in due linee temporali; la prima, collocata nel passato (1975), esplorerà i pregressi di Meyer Offerman alias il Lupo – questo consente al personaggio interpretato da Al Pacino di tornare per la seconda stagione.

Hitler ed Eva Braun si nascondono in Sud America; i nazisti di tutto il mondo pianificano un loro ritorno in grande. Jonah, carpite queste informazioni, organizza i cacciatori per fare ciò che sanno fare meglio: catturare i nazisti e fare il colpaggio arrestando Hitler. Nel frattempo, una misteriosa donna di nome Chava (Jennifer Jason Leigh) anche lei cacciatrice incrocia il cammino sanguinoso degli Hunters.

Esagerato, divertente, graffiante. Da oggi su Amazon Prime Video.