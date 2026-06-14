Il cielo sopra Belluno 2026, al via la sesta edizione del festival dedicato al teatro under 35

Tutto pronto per la sesta edizione di Il cielo sopra Belluno, il festival dedicato al teatro under 35 che, dal 26 giugno all’11 luglio 2026 porterà nel capoluogo il meglio della scena emergente italiana tra anteprime nazionali, serate evento, talk e djset. Osservatorio privilegiato sui nuovi linguaggi del contemporaneo, il festival – a cura di TIB Teatro con la direzione artistica di Vassillj Gianmaria Mangheras e Daniela Nicosia – offre uno spazio di espressione a una generazione di artisti in grado di scardinare i paradigmi tradizionali. Sede di Il cielo sopra Belluno 2026 sarà la Casa delle Arti, presso lo Spazio EX di Belluno, luogo simbolo di rigenerazione urbana della città.

L’apertura del festival, venerdì 26 giugno alle ore 16:30, è dedicata al talk culturale La fine dell’autofiction?, un momento di riflessione sui limiti del racconto dell’io. Un confronto corale, moderato da Graziano Graziani e che vedrà il coinvolgimento di artiste e artisti che rappresentano la varietà della scena contemporanea, che porrà questioni cruciali su come il teatro contemporaneo possa continuare ad essere un dispositivo di testimonianza, politico e di rottura. A chiudere la rassegna, sabato 11 luglio alle 21:00, S.P.33, una commedia nera di cui Giulia Bartolini firma regia e drammaturgia.

Spettacoli su prenotazione fino ad esaurimento posti, acquisti online su www.vivaticket.com.

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Tel.: 0437 950555 – 3517834551

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