Il ladro gentiluomo creato dalla penna di Maurice Leblanc nel 1905 rivive – in gran forma – con Omar Sy nella serie Netflix creata da George Kay (Killing Eve, Criminal) in collaborazione con François Uzan (Family Business)

Abbiamo visto in anteprima i 5 episodi che compongono la prima parte – Dans l’ombre d’Arsène – e ne siamo rimasti affascinati.

Lupin, il ladro gentiluomo, è ambientato in epoca moderna in una Parigi multietnica, dove i gradi sociali sono gradini molto alti da salire.

Assane Diop (Omar Sy) ha qualche “bel” debito ed è anche in ritardo nel pagamento degli alimenti all’ex moglie per il figlio quasi adolescente.

La sua vita è stata segnata dalla morte del padre, Babakar Diop, un immigrato senegalese, morto innocente, suicida in carcere.

La serie si muove – con un montaggio esperto e accurato – temporalmente tra i giorni nostri e il 1995, anno in cui il padre di Assane viene ingiustamente accusato di aver rubato una preziosa collana dalla famiglia potente per cui lavorara.

Questo episodio ha influenzato la vita di Assane, cresciuto grazie al padre con la fascinazione per la letteratura e il personaggio di Leblanc.

Quando la collana viene ritrovata e messa all’asta dopo 25 anni Assane sfodera i trucchi imparati dal suo “idolo” Lupin per mettere a punto il colpo e la vendetta tesa alla ricerca della vertià.



Intelligente e intrigante combina in modo elegante e convincente alle storie di Leblanc anche elementi di serie televisive come Sherlock Holmes e Luther. Così tra identità e travestimenti, giochi di prestigio, il ladro gentiluomo si muove agilmente per Parigi per ingannare i ricchi e i potenti e vendicare il padre morto.

Solo un investigatore, anche lui grande fan delle storie di Lupin, arriva a comprendere le similitudini tra i colpi di questo misterioso ladro e il leggendario e iconico personaggio letterario. Ma nemmeno a dirlo, nessuno gli crede.



Il carisma e la fisicità di Omar Sy danno ritmo all’azione e il suo sorriso dalle tante espressioni contribuisce al successo di questa serie.



I primi cinque episodi, di circa 50 minuti l’uno, saranno disponibili da venerdì 8 gennaio. Tre sono diretti dalla francese Louis Leterrier (Insaisissables) e due dalla cilena Marcela Said (Mariana).