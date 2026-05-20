Il Garda Cinema Film Festival apre con un omaggio a Isabella Ferrari

A Garda Cinema Isabella Ferrari riceverà il Premio Shooting Star, riconoscimento con cui il festival vuole rendere omaggio a una personalità del nostro cinema italiano capace di distinguersi per il talento e l’originalità del proprio percorso artistico.



La manifestazione diretta dal giornalista e critico cinematografico Franco Dassisti e organizzata dall’associazione La Decima Musa presieduta da Nica Currò, in programma dal 10 al 14 giugno 2026, propone martedì 9 giugno una serata speciale di pre-apertura dedicata a una delle attrici più amate e del cinema italiano contemporaneo.



Protagonista di oltre quarant’anni di cinema e televisione, Isabella Ferrari ha costruito un percorso artistico capace di coniugare popolarità, ricerca e autorialità. Dopo gli esordi giovanissima in film diventati veri e propri cult generazionali come Sapore di mare di Carlo Vanzina, ha progressivamente dato forma a una carriera che l’ha vista collaborare con alcuni dei più importanti autori del cinema italiano ed europeo, da Nanni Moretti a Dino Risi, da Gillo Pontecorvo a Paolo Sorrentino, passando per Ferzan Ozpetek e Marco Tullio Giordana.

Nel corso della serata l’attrice presenterà Nel tepore del ballo, ultimo film del maestro Pupi Avati, che la vede tra i protagonisti al fianco di Massimo Ghini e Giuliana De Sio. La serata di gala con Isabella Ferrari inaugurerà il primo blue carpet del festival e proseguirà, dopo la proiezione, con un incontro con il pubblico, in un dialogo dedicato alle tappe più importanti del suo percorso artistico e del suo legame con il cinema italiano.

Ulteriori informazioni sul sito: www.gardacinema.com