Il secondo film da regista di Giorgio Tirabassi (dopo il corto Non dire gatto del 2001) è una di quelle storie che non ci si aspetta. Intrise di umorismo nero, venate di malinconia, su sottofondo di una piacevole commedia.

Scritto da Tirabassi con i registi e scrittori Daniele Costantini e Mattia Torre, racconta la storia di due amici squattrinati, affaristi perdenti e ladri maldestri.

Rufetto (Tirabassi) e Nello (Ricky Memphis) sono – per usare le parole del regista – “due rapinatori di seconda fascia. Hanno superato la cinquantina e non hanno mai conosciuto il benessere”.

Vengono catturati dopo una rapina; scontati 4 anni di carcere (grazie all’indulto), ritornano nelle rispettive case: Rufetto dei suoceri (poco inclini a mostrare empatia e accoglienza per l’individuo) dove lo attende una fedelissima moglie (Roberta Mattei) con il figlioletto settenne; Nello nel suo scantinato adibito a abitazione.

Incapaci di trovare, o almeno anche solo provare a cercare, un lavoro serio, i due continuando a voler delinquere; ma questa volta progettano di fare “il grande salto”.

Va male, non vengono scoperti per poco.

Il suocero esasperato e per paura di perdere la figlia, spinto dalla moglie, si rivolge a un malavitoso del posto per far assumere i due come scagnozzi. Ma la sventura li perseguita.

Non resta che sperare in un miracolo…



Surreale eppure così plausibile in tanti aspetti, è un film che tra affetto e dileggio sa sorprendere per gag e situazioni buffe e imprevedibili.

La sceneggiatura brillante riesce nel giro di poco più di 90 minuti a dare una forte caratterizzazione ai personaggi, nessuno escluso, e al tempo stesso una mappatura della loro condizione, nella periferia romana.

Tirabassi come regista si muove con disinvoltura, soprattutto nel saper mettere a proprio agio gli attori in ruoli di appassionati sconfitti, ma diciamo anche sfigati, dalla vita che dell’arte di arrangiarsi hanno fatto un mestiere.