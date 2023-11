“Ho 83 anni, non mi metteranno in prigione e questa è una cosa buona. L’Italia non è ancora una teocrazia, ed è un’altra cosa buona. La scaletta di questo Album è una scelta dei discografici non mia. Bella Ciao l’ho voluta inserire io, è diventata misteriosamente una canzone internazionale. Nella serie tv La casa di Carta si canta Bella Ciao in italiano. Molte donne iraniane cantano Bella Ciao. È diventata simbolo di protesta contro la teocrazia iraniana. Volevo fare un piccolo omaggio a loro. C’è una cantante italiana che la canta in farsi, io solo una frase. Ho cambiato una parola, parlo di oppressore non di invasore. Perché l’Iran non è stato invaso, c’è qualcuno di oppresso. Un po’ come in Italia“.

Sono alcune delle dichiarazioni dell’immenso Francesco Guccini durante la presentazione del suo nuovo album, Canzoni da Osteria, nell’Aula Magna dell’Università Statale di Milano.

Naturale prosecuzione di Canzoni da intorto, certificato Disco di Platino, vincitore della Targa Tenco per la categoria “Interprete di canzoni” e album fisico più venduto del 2022 che ha segnato il ritorno a cantare di Francesco Guccini a 10 anni di distanza dall’ultimo progetto in studio –Canzoni da osteria è una raccolta di canti popolari selezionati dal Maestro, veri e propri gioielli del repertorio nazionale e internazionale rivisitati in chiave strettamente personale.

“Non sono un esperto di osterie, non ne frequentavo molte tra la fine degli Anni 60 e i primi Anni 70 a Bologna. Mi ricordo l’Osteria dei Poeti che chiudeva alle 8 di sera; per come si chiamava faceva diventare matti noi romantici che pensavamo di frequentare chissà quale luogo colto. In realtà Poeti era il nome di una famiglia medievale. Poi c’era l’Osteria di Gandolfo, l’ho frequentata per un anno tutte le sere. E infine l’Osteria delle Dame. Le osterie erano posti tristissimi vissuta signori anziani semi-alcolizzati davanti al loro quartino di vino rosso o bianco. Io insieme ad amici greci, studentesse americane andavo lì a cantare e parlare di diritti civili.”