In libreria Elly Schlein: “La nostra parte per la giustizia sociale e ambientale, insieme”

L’astro nascente della sinistra italiana racconta la sua idea di politica e le sue battaglie.

Viviamo tempi segnati da incertezza sul futuro. Se le diseguaglianze sono aumentate e la Terra si trova sull’orlo del collasso non è un caso, ma l’effetto di precise scelte. Si possono fare scelte diverse, in grado di ridurre i divari e le emissioni, di migliorare la vita delle persone e del pianeta? Secondo Elly Schlein, vicepresidente della Regione Emilia-Romagna, già parlamentare europea, la risposta è sì. Possiamo unire le lotte per la giustizia sociale e ambientale, nel segno dell’intersezionalità, attorno a una visione condivisa: ecologista, progressista e femminista insieme.

Non si può, infatti, lottare efficacemente contro le diseguaglianze se non si affronta al contempo l’emergenza climatica, che ne è concausa ed effetto. E, viceversa, non si può attuare una vera svolta ecologica senza accompagnare in essa la società intera, a partire dalle fasce più marginalizzate. Serve una politica diversa da quella che cerca un capro

espiatorio al giorno senza fornire soluzioni, capace invece di aggregare energie e competenze attorno a proposte coraggiose per affrontare le sfide su cui ci giochiamo il futuro.

Redistribuire ricchezze, sapere, potere e accompagnare la conversione ecologica, restituire dignità al lavoro e superare il patriarcato, realizzando una società inclusiva: Elly Schlein prova a ricostruire il filo che unisce queste cinque sfide intrecciate in una visione che manca alla politica, ma si fa sempre più largo nelle mobilitazioni delle nuove generazioni e nella

società. Per ciascuna di esse l’autrice raccoglie, racconta e formula proposte concrete, di respiro nazionale, europeo e globale.

La nostra parte è un invito alla mobilitazione collettiva per un futuro più giusto e

in equilibrio col pianeta, perché sperare non basta: «dobbiamo scegliere di essere parte del cambiamento che vogliamo generare».

L’autrice.

Elly Schlein, nata a Lugano nel 1985 da madre italiana e padre americano, figlio di emigrati

dall’Europa orientale, vive dal 2004 a Bologna, dove si è laureata in Giurisprudenza. Già attiva nelle associazioni studentesche, nel 2008 e nel 2012 vola a Chicago per partecipare come volontaria alle campagne di Barack Obama. Nel 2013 lavora nella produzione del documentario Anija-La nave, sull’esodo albanese verso l’Italia negli anni Novanta, premiato con il David di Donatello. Nello stesso anno è tra le anime della protesta #OccupyPd

contro le larghe intese. Eletta nel 2014 al Parlamento europeo, lavora sull’Agenda

2030 per lo sviluppo sostenibile e la cooperazione internazionale (ricevendo il Mep

Award 2017), nella Commissione d’inchiesta sui Panama Papers, sul contrasto

alle mafie, sulle politiche migratorie e, come relatrice del Gruppo S&D, sulla

riforma del Regolamento di Dublino. Alle elezioni regionali del 2020 guida EmiliaRomagna Coraggiosa, viene eletta e assume l’incarico di vicepresidente della Regione, con deleghe al contrasto alle diseguaglianze e alla transizione ecologica.

