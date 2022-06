Al via domani martedì 7 giugno fino a sabato 11 giugno i Meetings on Art della Biennale Arte 2022. Ogni giorno, presso il Teatro Piccolo Arsenale di Venezia, alle ore 10.00 e alle ore 17.00, un programma di conversazioni, conferenze e proiezioni di film riunirà oltre trenta artiste, studiosi, curatrici, pensatrici e scrittori provenienti da vari campi di interesse per discutere il lavoro dall’artista Leonora Carrington e di altre artiste surrealiste.

Leonora Carrington (1917-2011) – la cui opera letteraria e artistica ha ispirato il titolo e le tematiche della 59. Esposizione Internazionale d’Arte – sarà lo spunto per discutere e ampliare i temi sollevati dalla mostra Il latte dei sogni: la rappresentazione dei corpi e le loro metamorfosi, il fallimento delle forme binarie di genere, l’occulto, l’alchimia, la magia e le epistemologie indigene; la relazione tra gli individui e le tecnologie; la svolta postumana; la connessione tra i corpi e la Terra; la pratica della fabulazione e gli approcci femministi alla curatela.

Durante queste 5 giornate interverranno Susan Aberth, Sophia Al-Maria, Tere Arcq, Tomaso Binga, Matthew Biro, Rosi Braidotti, Giulia Cenci, Susanne Christensen, Jeffrey Deitch, Elisa Giardina Papa, Andrea Giunta, Jack Halberstam, Saidiya Hartman, Jennifer Higgie, Tishan Hsu, Yuk Hui, Jacqueline Humphries, Candice Lin, Canisia Lubrin, Sebastiano Maffettone, Joanna Moorhead, Gloria Orenstein, Alexandra Pirici, Clarissa Ricci, Christina Sharpe, Marianna Simnett, Adrien Sina, Ánde Somby, Gražina Subelytė, Emma Talbot, Wu Tsang, Angela Vettese, Rinaldo Walcott, Marina Warner e Anna Watz (lista in aggiornamento).

Gli incontri saranno aperti al pubblico gratuitamente, con prenotazione obbligatoria al seguente link https://labiennale.vivaticket.it/it/tour/la-biennale-di-venezia-meetings-on-arts/3046 e fino a esaurimento posti. L’ingresso alla Biennale Arte 2022 non è incluso. Gli incontri saranno inoltre trasmessi in streaming sul sito della Biennale di Venezia, tradotti in diretta dall’inglese all’italiano e le registrazioni saranno poi disponibili su www.labiennale.org

IL PROGRAMMA

MARTEDÌ 7 GIUGNO

ORE 10.00 > 12.00

LEONORA CARRINGTON E LE METAMORFOSI DEL CORPO E DELL’UMANITÀ

Note di benvenuto e osservazioni introduttive di Cecilia Alemani, Curatrice de Il latte dei sogni. Conversazione tra Joanna Moorhead, giornalista e autrice; Marina Warner, premiata scrittrice di narrativa, critica e storia; modera Angela Vettese, critica d’arte e docente presso l’Università Iuav di Venezia.

ORE 17.00 > 19.00

FEMMINISMO POSTUMANO

Intervento di Rosi Braidotti, filosofa e professoressa Emerita all’Università di Utrecht.

Conversazione tra Rosi Braidotti, Alexandra Pirici, artista partecipante alla 59. Esposizione Internazionale d’Arte e Jeffrey Deitch, curatore della mostra Post Human del 1992 e gallerista, Jeffrey Deitch Gallery.

MERCOLEDÌ 8 GIUGNO

ORE 10.00 > 12.00

CARRINGTON E LA CREAZIONE DELL’IMMAGINE QUEER/TRANS*

Intervento di Jack Halberstam, autore e docente presso il dipartimento di letteratura inglese e comparata della Columbia University. Conversazione tra Giulia Cenci, Candice Lin e Marianna Simnett, artiste partecipanti alla 59. Esposizione Internazionale d’Arte; modera Jack Halberstam.

ORE 17.00 > 19.00

UN VIAGGIO TRA LE INTERCONNESSIONI TRA CARRINGTON E SAMI

Introduzione e performance yoik di Ánde Somby, professore di diritto indigeno e yoiker Sami tradizionale di Sirbma, città nei territori Sápmi della Norvegia settentrionale. Conversazione tra Susanne Christensen, redattrice dell’Annuario d’Arte norvegese, critica e autrice; Gloria Orenstein, Professoressa Emerita in Letteratura Comparata e Studi di Genere dell’Università della California del Sud; modera Ánde Somby. Chiuderà l’incontro la proiezione di Gloria’s Call, diretto da Cheri Gaulke, un documentario sul viaggio di Gloria Orenstein nell’arte e nel surrealismo, nell’ecofemminismo e nello sciamanesimo Sami.

GIOVEDÌ 9 GIUGNO

ORE 10.00–11.00

FILOSOFIA POSTUMANA

Keynote di Sebastiano Maffettone, Professore e Direttore di Ethos, Università Luiss.

ORE 17.00 > 19.00

TRA L’INCANTO DELLA TECNOLOGIA E DELLA TECNOFOBIA

Keynote di Yuk Hui, filosofo e autore, Professore Associato, Filosofia della Tecnologia e dei Media, SCM, City University di Hong Kong. Conversazione tra Yuk Hui; Tishan Hsu e Jacqueline Humphries, artisti partecipanti alla 59. Esposizione Internazionale d’Arte; modera Matthew Biro, Professore di Arte Moderna e Contemporanea presso l’Università del Michigan.

VENERDÌ 10 GIUGNO

ORE 10.00 > 12.00

SURREALISMO E OCCULTISMO, TAROCCHI E MAGIA

Conversazione tra Susan Aberth, docente di storia dell’arte e cultura visiva al Bard College, Annandale-on-Hudson, New York; Tere Arcq, curatrice indipendente e storica dell’arte; Emma Talbot, artista partecipante alla 59. Mostra Internazionale d’Arte; modera Gražina Subelytė, Curatrice Associata della Collezione Peggy Guggenheim.

ORE 17.00 > 19.00

FABULAZIONE

Intervento di Saidiya Hartman, Professoressa Universitaria alla Columbia University di New York. Conversazione tra Saidiya Hartman, Sophia Al-Maria ed Elisa Giardina Papa, artiste partecipanti alla 59. Esposizione Internazionale d’Arte; modera Anna Watz, Professoressa Associata di Inglese, Linköping University, Svezia.

SABATO 11 GIUGNO

ORE 10.00 > 12.00

CHE COSA POTREBBE ESSERE UN CONTENITORE?

Keynote di Christina Sharpe, Professoressa e Canada Research Chair in Black Studies in the Humanities alla York University di Toronto. Conversazione tra Rinaldo Walcott, Professore, Women and Gender Studies, Università di Toronto; Canisia Lubrin, poetessa, scrittrice di narrativa e saggistica e Assistente Professoressa di Scuola di Inglese e Studi Teatrali presso l’Università di Guelph, Ontario; Wu Tsang, artista partecipante alla 59. Esposizione Internazionale d’Arte; modera Christina Sharpe.

ORE 15.30 > 16.30

TOMASO BINGA: PERFORMANCE DAL VIVO E PROIEZIONE

Proiezione di un estratto dal documentario “Bianca-Tomaso e altri guerrieri. L’urlo dell’arte femminile in Italia negli anni Settanta”. Introduzione al documentario di Rosa L. Galantino, produttrice, (proiezione di 11 minuti e 30 secondi). Intervento di Tomaso Binga, artista partecipante alla 59. Esposizione Internazionale d’Arte; segue una performance dal vivo.

ORE 17.00 > 19.00

CURARE DA PROSPETTIVE FEMMINISTE

Intervento di Andrea Giunta, curatore e professore, Universidad de Buenos Aires, Argentina e CONICET. Conversazione tra Andrea Giunta; Adrien Sina, curatore e storico dell’arte; Clarissa Ricci, Professoressa Aggiunta, Università di Bologna; modera Jennifer Higgie, romanziera, sceneggiatrice, critica d’arte ed editor.