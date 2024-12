Le mostre di presepi nella Terraferma Veneziana

Nel Veneziano sono tanti i presepi da ammirare in questi giorni di festa, oltre che nelle chiese, anche nelle diverse esposizioni di artistiche testimonianze della Natività organizzate ormai da anni dall’associazione degli Amici dei Presepi di Spinea. Quest’anno la collaborazione con l’Amministrazione comunale di Venezia – Assessorato alla Promozione del territorio, Assessore Paola Mar, e alla Municipalità di Mestre, ha portare ad allestire una mostra di opere presepiali, oltre una trentina, al Centro Commerciale CA’ MESTRE, terzo piano a due passi dal Museo M9 nel cuore di Mestre. L’evento è stato inserito nel contesto del progetto “ADMIRABILE SIGNUM“, seconda edizione in ricordo del primo presepe realizzato da San Francesco a Greccio, un progetto che riunisce le rappresentazioni della Natività presenti sul territorio del Comune di Venezia. La mostra è aperta sino al 6 gennaio 2025 di mattino dalle ore 10.30 alle ore 12.30, di pomeriggio dalle ore 14.30 alle ore 18.30. Nel solco di una consolidata tradizione, l’Associazione Amici dei Presepi Spinea per il Natale 2024 ha anche allestito in collaborazione con Vita in Piazza di Caselle di Santa Maria di Sala la Mostra “I Presepi nella terra dei Tiepolo” – 12^ edizione con questo titolo e ventesima edizione come “100 presepi a Spinea”.

La mostra è stata allestita in un capannone accanto alla chiesa di San Giacomo a Caselle con la presenza di oltre 300 presepi provenienti dal triveneto e da diverse Regioni d’Italia.

A Spinea, infine l’associazione ha allestito mostre di presepi in Oratorio Villa Simion e Biblioteca comunale, in chiesa S. Bertilla, un presepe a Orgnano e uno in entrata del Municipio.