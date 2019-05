L’edizione 2019 di Art Basel a Basilea si svolgerà dal 13 al 16 giugno 2019 e sarà caratterizzata da importanti novità.

Quest’anno, 290 importanti gallerie internazionali presenteranno opere che vanno dal periodo moderno degli inizi del XX secolo agli artisti più contemporanei. Mentre le gallerie europee continuano ad essere fortemente rappresentate, lo show presenta anche nuovi espositori provenienti da tutto il mondo, tra cui Asia, Europa, Nord e Sud America, Medio Oriente e Africa. Saranno 19 le gallerie che parteciperanno per la prima volta, tra cui: Barro Arte Contemporáneo dall’Argentina; Tommy Simoens e Vedovi Gallery dal Belgio; Galeria Jaqueline Martins dal Brasile; Temnikova e Kasela dall’Estonia; Galerie Crèvecoeur e Galerie Christophe Gaillard dalla Francia; Jahn und Jahn, Klemm’s e Daniel Marzona dalla Germania; SpazioA dall’Italia; Vadehra Art Gallery dall’India; Marfa ‘del Libano; Travesía Cuatro dalla Spagna; Galerie Knoell dalla Svizzera, Project Native Informant dal Regno Unito; Commonwealth and Council, Durham Press e David Lewis Gallery degli Stati Uniti.

Il settore principale dell’esposizione comprenderà 232 delle principali gallerie del mondo, e mostrerà opere di pittura, scultura, disegno, installazione, fotografia e video di altissima qualità. La galleria spagnola Travesía Cuatro segnerà il suo debutto, mentre la galleria Thomas torna a Basilea dopo una breve interruzione.

Inoltre, il settore Galleries sarà ringiovanito da sette gallerie che entrano per la prima volta, dopo aver esposto in passato in Feature o Statements. Si tratta di Galerie Pietro Spartà dalla Francia; Peres Projects, Société e Wentrup dalla Germania; Hollybush Gardens e Sprovieri dal Regno Unito; e P.P.O.W.

A partire da quest’anno e per favorire gallerie di media dimensione, Art Basel fornirà nuovi ingressi al settore principale al piano superiore con una riduzione del 20% sul prezzo del metro quadrato per il primo anno, che scende al 10% sul prezzo del metro quadro per il secondo anno.

Le prime gallerie specializzate in opere moderne e storiche di tutto il mondo torneranno di nuovo a Basilea. Decine di gallerie, in esclusiva o come parte principale del loro programma, presenteranno pezzi eccezionali dal contemporaneo classico al contemporaneo del dopoguerra, creando un focus unico sull’eccezionale qualità del lavoro dal 1900 al 1970, un aspetto fondamentale dello show.

Il settore Feature sarà caratterizzato da 24 progetti, e presenterà mostre di artisti storici e contemporanei, con 11 gallerie completamente nuove.

Statements comprenderà 18 presentazioni soliste di artisti emergenti, presentate da giovani gallerie di tutto il mondo. Edition presenterà 14 leader mondiali nel campo delle stampe e delle opere a edizione limitata.



Situata al piano superiore della Hall 1, Unlimited, la piattaforma unica di Art Basel per progetti che superano i limiti di uno stand tradizionale per l’arte, è curata per l’ottavo e ultimo anno da Gianni Jetzer, Curator-at-Large presso il Hirshhorn Museum e Sculpture Garden a Washington DC.

Presentato a Stadtkino Basel, il programma Film sarà curato da Maxa Zoller, direttore del Festival internazionale del film femminile di Dortmund I Colonia. Inoltre, Marian Masone, curatrice cinematografica con sede a New York, selezionerà un lungometraggio per una proiezione speciale durante la settimana dello spettacolo.

Il programma Conversations offre al pubblico accesso a informazioni di prima mano sul mondo dell’arte internazionale e sarà gestito per il primo anno dall’artista berlinese Julieta Aranda. I panels si terranno nell’auditorium.