Il Monaco Better World Forum (MBWF) ha celebrato lo scorso 18 maggio 2019 l’Ocean Impact Day durante il 72esimo Festival di Cannes con un gala svoltosi presso l’Hotel Martinez.

L’Ocean Impact Day Gala ha premiato personalità politiche e celebrità impegnate in azioni concrete volte alla salvaguardia degli oceani con i Colombe D’Or Awards 2019.

Gli Emirati Arabi Uniti hanno ricevuto il Country of Honor per il loro eccezionale impegno nei confronti delle loro azioni a favore del clima e per la gestione ambientale del Paese nel corso degli anni. Sua eccellenza il dott. Thani bin Ahmed al Zeyoudi, Ministro per i cambiamenti climatici e l’ambiente, era presente per accettare il premio.

Il premio Hero Conservation Ocean è stato assegnato postumo al documentarista Rob Stewart, per il suo eroico lascito e per il suo ultimo documentario Sharkwater Extinction. I suoi genitori e produttori Brian e Sandy Stewart hanno accettato il suo premio.

Il riconoscimento Best Commitment è stato assegnato a Umesh Waghdare, fondatore e presidente di Aris Bioenergy.

Durante la cena di gala, 200 dei leader più importanti al mondo si sono impegnati per dare vita ad azioni che fossero positive per i nostri oceani, come Chris Tucker, Kiera Chaplin, Helga Piaget, Jimmy Jean Louis, Alix Bénézech, Michael Graham e Laurent Lamothe.

“Ho creato il Monaco Better World Forum nel 2015 come piattaforma per sensibilizzare sulle questioni più critiche del mondo“, ha dichiarato Manuel Collas De La Roche, fondatore e Presidente di MBWF. “Oggi abbiamo celebrato la bellezza e il potere dell’oceano, che ci unisce tutti. Il momento di agire per la salvaguardia dei nostri oceani è ora, e tutti dobbiamo fare la nostra parte per salvare la nostra risorsa più preziosa. Spero che l’Ocean Impact Day sarà la base necessaria affinché l’umanità si unisca e che tutti noi diventiamo attori del cambiamento e fonte d’ispirazione che rendano il mondo un posto migliore “.

Il MBWF ha inoltre annunciato il lancio di Better World Coin in collaborazione con SmartBlock Technologies per assistere le organizzazioni di beneficenza nella raccolta di fondi, la tracciabilità delle donazioni, la sicurezza dei dati e la riduzione dei costi degli intermediari. Questa piattaforma innovativa faciliterà le piccole donazioni su vasta scala in modo sicuro e trasparente, contribuendo così ad attrarre le nuove generazioni di giovani a donare a favore di cause caritatevoli, e ad aiutare le organizzazioni non profit a diventare economicamente più efficaci. La tecnologia blockchain, combinata con l’utilizzo dei social media, consente la copertura globale, riducendo al minimo i costi di raccolta fondi. La missione di SmartBlock Technologies è mettere le nuove tecnologie al servizio dell’umanità per costruire un mondo migliore.