“L’Orologio della Gentilezza”: è sempre il momento giusto per essere gentili!

Arriva “L’orologio della gentilezza” ad arricchire il catalogo di prodotti di QUID+, la linea editoriale edita da Gribaudo, ideata e diretta da Barbara Franco, autrice per bambini in età prescolare. L’obbiettivo di questo libro è di insegnare ai bambini che ogni momento è un’opportunità per compiere un atto di gentilezza verso il prossimo.

Perché Insegnare la gentilezza ai bambini?

Insegnare ai nostri piccoli la pratica quotidiana della gentilezza rappresenta il primo passo fondamentale per coltivare adulti empatici e costruire un futuro di pace. La gentilezza è uno stile di vita, non una scelta a cui siamo chiamati occasionalmente.

24 racconti Illustrati per un mondo gentile

“Sfogliando le pagine de “L’Orologio della Gentilezza,” seguiremo Pietro ed Elisa, insieme ai loro amici, familiari e compagni di scuola, mentre vivono esperienze comuni e quotidiane in cui la gentilezza gioca un ruolo centrale. Ogni storia è stata ideata considerando le molteplici sfaccettature della gentilezza, dalla gioia della condivisione alla cura dell’ambiente e degli animali.

L’ispirazione di Maria Montessori

L’idea alla base de “L’Orologio della Gentilezza” affonda le radici nell’”Educazione alla Pace” di Maria Montessori. Inoltre, numerosi studi scientifici dimostrano che praticare la gentilezza non solo apporta benefici al cuore, ma genera anche effetti positivi a livello neurobiologico, scatenando una sensazione di soddisfazione e felicità in chi li compie. Lo psicoterapeuta Piero Ferrucci e i biologi Immaculata De Vivo e Daniel Lumera confermano che la gentilezza è la somma di qualità come l’attenzione, la compassione, la generosità e l’empatia.

Una guida per i genitori

Barbara Franco, con il supporto di Nicola Tomba, esperto di sviluppo psicologico e intellettivo del bambino, ha creato una guida dedicata ai genitori per spiegare chiaramente cos’è la gentilezza, come nasce e si sviluppa e, come si può apprendere grazie agli esempi quotidiani.

Un libro per la crescita dei piccoli

Questo libro desidera essere il compagno di crescita dei più piccoli, guidandoli verso uno dei comportamenti più importanti che possono apprendere: la gentilezza.

«Spero che questi racconti possano ispirare molte occasioni di confronto in famiglia sul valore della gentilezza e sulle infinite possibilità che offre. Invito i genitori e i bambini a immergersi in queste pagine e a scoprire insieme il potere trasformativo di un gesto gentile. Piccoli gesti infatti, possono davvero cambiare il mondo. La gentilezza è un dono che possiamo, anzi dobbiamo trasmettere alle future generazioni, è un pilastro su cui costruire un mondo migliore» commenta Barbara Franco.