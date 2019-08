In “Poesie scelte” Antonio Milanese ci offre uno sguardo d’insieme, nel segno a

volte di un criticismo più che affettivo esplicativo , della produzione lirica

attraverso l’analisi del testo di oltre cento componimenti del poeta

Giacomo Botteri affianca da sempre all’attività di pubblicista, che lo vede sin

dalla sua fondazione scrivere con impegno e costanza, a volte con la

collaborazione della moglie Farida Monduzzi, su questa rivista on line, una

presenza non meno continuativa in ambito letterario, spaziando fra poesia e

prosa con la pubblicazione di nove raccolte di poesie, due poemetti ed una

plaquette, nonché alcuni romanzi e saggi . E’ da qualche mese in libreria,

edita per i tipi di Dario Sebastiani editore, una nuova pubblicazione , “Poesie

scelte”(pag. 319, s.p.) in cui Antonio Milanese ci guida alla scoperta e

comprensione della produzione lirica di Botteri con l’obiettivo di “..far emergere

il significato più profondo della poesia dalla forma che con esso più

strettamente collabora”. Gli studenti , in generale, sono intimoriti dall’uso della

parola analisi abbinata ad un testo, una poesia: la prima parte di questo libro,

dopo un’introduzione che fornisce utili indicazioni sulle opere narrative di

Botteri e una sintesi di giudizi e valutazioni di alcuni critici sulle sue liriche,

sottopone al lettore una selezione di ben 113 componimenti , per ciascuno

dei quali offre un commento, un’analisi per l’appunto, ora più succinta, ora più

argomentata nella seconda parte del volume. Ottanta pagine in cui Milanese ci

dà una visione d’insieme dell’universo poetico di Giacomo Botteri. Lo spazio

dato agli affetti familiari è cospicuo, dalle composizioni dedicate alle figlie in

fasce a quelle destinate ai nipoti sino alla sintesi di mezzo secolo di vita

coniugale insieme delineata in “I cinquant’anni d’oro” (1916): ma Botteri è

autore attento anche al suo tempo , al terribile “secolo breve” da lui

intensamente vissuto. “Botteri non distilla i suoi versi, ma canta con l’urgenza

dei torrenti delle sue montagne” scrisse Milanese nella prefazione alla raccolta

“La classe morta”. E, ovviamente, nuovi temi irrompono nella sua produzione :

la trentina Val Rendena, di cui è originaria la sua famiglia, le sue vicende

personali e quelle della Nazione in un secolo percorso da due distruttive e

globali guerre mondiali, una particolare attenzione per la Resistenza e più in

generale un rifiuto di tutte le realtà politico-sociali che non possono essere

accettate dalle persone oneste e consapevoli. La stagione della “poesia civile”

tocca i suoi vertici nella raccolta “Smobilitazione”(1983), mentre

successivamente riprende spazio la vena più intimistica, che a volte arretra di

fronte alle inquietanti emergenze poste dalla cronaca , come nel caso della

Guerra del Golfo. Il commento di Antonio Milanese è corredo fondamentale di

questa riedizione di “poesie scelte” di Botteri , consente di conoscerne la

genesi e permette di apprezzarne, con l’indispensabile cognizione di causa, il

grande valore di testimonianza di un uomo che ha vissuto , senza risparmi con

tutto se stesso, il suo tempo.