Manualità e computer grafica, in mostra i progetti degli studenti della Scuola Internazionale di Grafica di Venezia

Si inaugura il 10 giugno alle 17:30 presso la SG Gallery della Scuola Internazionale di Grafica di Venezia, la mostra SUM(M)IT, 27 (+7) manifesti, più 1 booklet per 6 temi, una rassegna di progetti degli allievi del Master in Grafica Pubblicitaria, realizzati incrociando tecniche di progettazione e di stampa, dalla computer grafica alla serigrafia e al letterpress.

Da sempre chi frequenta la Scuola Internazionale di Grafica condivide con maestri, docenti e allievi una grande passione per la grafica e per la comunicazione visiva. Luogo di incontro, confronto e condivisione, la Scuola è uno stimolo costante per la progettazione e la sperimentazione di tecniche, tanto di stampa quanto digitali, secondo una visione in cui il trattamento dell’immagine è un processo creativo che affonda le radici in una cultura millenaria.

Un buon esempio ne sono i progetti esposti in questa mostra, risultato di un appassionato lavoro coordinato da Cristina Zanato in collaborazione con Carla Di Pancrazio. Gli allievi del Master in Grafica Pubblicitaria, nell’ambito del corso di Graphic Design, sono stati sapientemente guidati nell’approfondimento e nell’affinamento delle loro competenze nel design grafico, superando i limiti espressivi della cultura digitale in modo da completare e arricchire i loro progetti con un’espressività estetica sorprendente.

SUM(M)IT, 27 (+7) manifesti collettivi in mostra, più 1 booklet per 6 temi propone, quindi, una rassegna dei temi assegnati agli studenti, nell’ambito del corso di Graphic Design diretto da Cristina Zanato, ripercorrendo i risultati (sudati) dei loro prodotti nonché i momenti salienti dei laboratori di stampa serigrafica, lasercut e letterpress degli ultimi 7 anni accademici (-1, saltato per il Covid).

I temi dei progetti esposti sono The milk of dreams (ispirato alla 59°Biennale Arte), Poesie Slatenti (di Dario Meneghetti), Sai andare in bici? (Concorso Goethe Institut), Spot ’80 (Collezione Cult), #Soundcode (la grafica del suono) e Bestiario grafico (i versi dei “nuovi mutanti”).

Informazioni utili

Luogo: SG Gallery c/o Scuola Internazionale di Grafica – Venezia, Cannaregio 1798

Date: 10 giugno – 8 luglio 2022

Orario: lunedì – venerdì 10:00 – 17:00

Inaugurazione: venerdì, 10 giugno, 17:30

info@scuolagrafica.it

041 721950