Margherita Grazioli, dal liceo Bruno-Franchetti di Mestre alla giuria del Leoncino d’oro nella prossima Mostra del cinema di Venezia

Anche la 81a edizione della Mostra del Cinema vedrà una studentessa del liceo Bruno Franchetti di Mestre fra i componenti della Giuria del Leoncino d’Oro, da 35 anni il premio collaterale della Kermesse veneziana da cui emergono le preferenze dei giovanissimi rispetto ai film selezionati per il concorso dal direttore della Mostra.

E’ il decimo anno ormai, che un allievo/a dell’istituto mestrino si classifica al 1°o al 2° posto per le Tre Venezie al concorso David Giovani che seleziona i componenti provenienti da tutta Italia della giovanissima giuria del premio Leoncino d’Oro. Questa volta toccherà a Margherita Grazioli, che compirà 18 anni a giorni, studentessa del 4° anno dell’indirizzo classico del liceo Bruno Franchetti di Mestre, prima classificata per le Tre Venezie nell’a.s. 23-24 al concorso David Giovani. Margherita Grazioli ha partecipato al corso di introduzione al linguaggio cinematografico tenuto dai critici cinematografici Giovanni Stigliano Messuti e Alvise Mainardi nei mesi di dicembre e gennaio: il corso rientra fra le attività di integrazione dell’offerta formativa promosse dal liceo Bruno Franchetti in collaborazione con il Cinit Cineforum Italiano.

La studentessa, residente a Mestre, ha vinto con un elaborato dedicato al film Mixed By Erry , tipico prodotto della mente creativa del regista e sceneggiatore Sydney Sibilia, il cui piglio anarchico e allergico alle convenzioni era già evidente nella saga di Smetto quando voglio e poi ne L’incredibile storia dell’isola delle Rose. La pellicola narra le vicende di Enrico Frattasio, detto Erry, che negli anni ottanta del secolo scorso, creò un’impresa, ed un impero, grazie alle musicassette contraffatte vendute in tutta Italia e successivamente anche a livello internazionale.

Margherita, in questi giorni in gita con la scuola in Sicilia, è molto contenta per questo riconoscimento per lei inaspettato “Certamente mi son impegnata nella redazione dell’elaborato, è stata soprattutto una sfida con me stessa. “Mixed by Erry” era stato il primo dei film usciti nello scorso autunno che avevo visto nella prospettiva di partecipare al David Giovani – ci dice – Sono consapevole che avrò l’opportunità di vivere al Lido per l’intera durata della Mostra un’esperienza veramente unica”. L’anno prossimo sarà per lei l’ultimo delle superiori “Non ho ancora deciso quale indirizzo di studi intraprendere all’Università, devo ponderare bene la scelta”