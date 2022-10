Maria Camilla Bianchini d’Alberigo è la nuova presidente della Fon dazione Amici della Fenice, il cui Consiglio Direttivo ha accolto le dimissioni di Barbara di Valmarana, nominandola Presidente Onoraria.

“Dopo più di trent’anni – dichiara Barbara di Valmarana – un cambio mi sembrava cosa molto ragionevole anche per dare spazio ad uno spirito nuovo; la scelta del Consiglio va ad una persona che reputo ideale per sostenere questo ruolo. Sarò sempre di supporto per qualsiasi necessità. Ringrazio inoltre tutti i soci per la loro generosità e per l’amore espresso in questi lunghi anni nei confronti del nostro magnifico Teatro”.

Tra le più importanti manifestazioni organizzate dalla Fondazione ricordiamo il concorso pianistico nazionale Premio Venezia, che nel novembre prossimo giungerà alla 38° edizione. Grazie all’attività della Fondazione, nel tempo sono stati donati al teatro veneziano un sipario nuovo dopo il tragico incendio, pianoforti ed altri strumenti. La Fondazione cura anche l’organizzazione di viaggi musicali e numerose pubblicazioni.

“Barbara di Valmarana, a cui va la gratitudine di tutti noi, ha svolto una preziosa e importante attività per la Fondazione e per il Teatro La Fenice – ha dichiarato Maria Camilla Bianchini d’Alberigo -per parte mia con l’aiuto indispensabile del Consiglio, continuerò con impegno, entusiasmo e attenzione particolare agli Associati, al Teatro e alla Città”.