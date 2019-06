“Marina” di Giulia Rosa

Questo volume è un piccolo capolavoro, da regalare e da regalarsi; in esso la vita dell’artista è raccontata in modo relativamente completo seppur scarno, ma sono soprattutto i meravigliosi disegni di Giulia Rosa a catturare l’attenzione e l’immaginario.

Marina Abramović, “la nonna della performance art” come ama definirsi, è sicuramente l’artista contemporanea che più ha segnato e plasmato la nostra epoca. Nata nel 1946 a Belgrado da una famiglia severissima, Marina capirà ben presto che l’unico modo per superare le proprie paure è affrontarle di petto – glielo insegna il padre Vojin che un’estate la lancia in acqua lasciandola quasi affogare, affinché la bambina impari a nuotare. Dalle esperienze dell’infanzia, quindi, nasce il bisogno di sfidare i propri timori – quello del dolore sia emotivo che fisico, e quello della morte (per la sua, Marina ha già progettato un’elaborata performance finale).

La biografia ripercorre le tappe più significative nella vita dell’artista: i suoi primi tentativi come pittrice, la scoperta della performance, il matrimonio con Neša. L’incontro con Ulay, nella frizzante Amsterdam degli anni Settanta, segna un punto di svolta nell’esistenza di Marina. Le sue performance di questi anni rifletteranno il tema della coppia, della dualità.

La separazione da Ulay è tragica ma Marina ha imparato ad affrontare con coraggio ogni forma di dolore. Il libro ci accompagna fino agli ultimi progetti dell’artista (The artist is present, i suoi workshop, la sfilata di Givenchy) e verso quelle che saranno le sue future performance (Seven deaths, la complessa organizzazione del suo funerale).

Giulia Rosa disegna una biografia breve ma abbastanza completa, utile per avvicinarsi a un’artista imprescindibile del nostro tempo. Le illustrazioni arricchiscono le pagine di poetiche suggestioni, sono ben studiate e riflettono con cura situazioni e sensazioni. Giulia Rosa ci regala una biografia a colori, intensa e carismatica, proprio come la vita di Marina Abramović.