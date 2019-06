L’asse terrestre si sta spostando, la luce è strana, gli scienziati non hanno una spiegazione.

Nell’immaginaria – quanto metaforica – cittadina di Centerville, tre poliziotti, Cliff, Ronnie e Mindy (Bill Murray, Adam Driver e Chloë Sevigny) tengono a bada gli umori degli abitanti, il recalcitrante Hermit Bob (Tom Waits), il reazionario e sgradevole Farmer Miller (Steve Buscemi), poi c’è il nerd Bobby (Caleb Landry Jones), che gestisce il locale distributore di benzina-fumetti, il simpatico Hank (Danny Glover), e lo straniante ristorante gestito da Lily (Eszter Balint) e Posie (Rosie Perez). Last but not least, la nuova eterea responsabile delle pompe funebri, la scozzese Zelda (Tilda Swinton).

Insomma sta succedendo qualcosa di strano. Dopo un terribile duplice omicidio, i tre agenti di polizia e l’intera cittadina devono fare i conti non con un killer, ma con i morti fuoriusciti dalle tombe in cerca di cibo e anche di wifi (questi giovani zombie!) e c’è perfino lo zombie di Iggy-Pop ossessionato dal caffè.

Il tempo è cambiato e anche i tempi stanno cambiando.

Ovviamente in peggio.

La metafora di puntigliosa critica sociale e di costume scandisce il tempo di questo film scritto e diretto da Jim Jarmusch. Ma c’è un problema.

Le scintille dello scoppiettante e surreale inizio già al giro di boa di metà film si consumano.

Al luci accese, titoli di coda terminati, ci si rende conto che è soprattutto un film di attori. Il solo vedere in scena il trio di agenti Murray-Driver-Sevigny fa scattare un sorriso di riflesso. Il personaggio dell’addetta alle pompe funebri è singolare, e inquietante allo stesso tempo, ma perché interpretato da Tilda Swinton.

Capiamoci, I Morti Non Muoiono conserva l’eleganza di Jarmusch. Il suo soggetto bizzarro, non originale, attinge a piene mani dai classici del passato, che vuole dichiaratamente omaggiare (Hitchcock, Romero,… e c’è anche un richiamo ai temi della morte e della vita eterna già affrontati dal regista, Dead Man (1995) e Only Lovers Left Alive (2013)). Ma qui il tocco di irriverenza di Jarmusch incespica. Le gag (alcune irresistibili), sempre una volta accese le luci in sala, risultano essere usa e getta, e il finale è così frettoloso da sembrare un film incompiuto.

Insomma, la delusione aleggia.