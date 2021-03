“Catechismo 2.0: New media e Old media” a confronto è il titolo del webinar promosso e organizzato da Acec (Associazione cattolica esercenti cinema) e Conferenza Episcopale Toscana (Commissione cultura e comunicazione sociali) in programma mercoledì 31 marzo a partire dalle ore 20,30. Nell’ambito del collegamento sarà proposto un raro documento cinematografico restaurato a cura del CINIT Cineforum Italiano scoperto da Marco Vanelli , critico cinematografico e direttore della rivista Cabiria studi di cinema edita dal Cinit: “Chi è Dio?” regia di Mario Soldati, sceneggiatura di Diego Fabbri e Cesare Zavattini (1945). Si tratta di un cortometraggio di 10 minuti di una freschezza inimmaginabile che verrà messo a confronto – dal punto di vista comunicativo – con i prodotti massmediali attuali. In particolare saranno mostrati due videoclip di 5 minuti ciascuna di Emmanuele Magli che su Youtube ha un canale – Religione 2.0 – con 13.000 followers.

Alle 20,30 prima dell’inizio dell’ incontro verrà trasmesso un corto dalla piattaforma LearninGod “Videocatechismo della chiesa cattolica” realizzato dal regista Gjon Kolnrekaj con il patrocinio del Pontificio consiglio per la promozione della nuova evangelizzazione: si tratta della piattaforma presentata alla Mostra del cinema di Venezia 2020 dal patriarca Moraglia e da Padre Spadaro. Nel corso del webinar, moderato da don Alessandro Andreini(CET), interverranno Vito Rosso (Acec Toscana), Marco Vanelli (Cinit), Emmanuele Magli(Religione 2.0) , Gjon KolndreKaj (Learninod): la riflessione conclusiva è affidata a Mons. Riccardo Fontana Vescovo delegato CET per la cultura e le comunicazioni sociali.

L’incontro sarà trasmesso su canale Youtube di “ACEC Toscana” e su Piattaforma ZOOM previa iscrizione dal sito www.acectoscana.it .Ulteriori informazioni al seguente link: https://www.acectoscana.it/webinar-catechismo-2-0-31-marzo-2021-0re-2100/