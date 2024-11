Il nuovo film scritto e diretto da Gabriele Salvatores è una tenera favola natalizia.

Napoli – New York è la tratta percorsa da due bambini, la scaltra Celestina (meravigliosa e commovente Dea Lanzaro) e il quasi, quasi, adolescente Carmine (il bravo Antonio Guerra).



“Già solo il fatto di essere venuto in possesso di una storia scritta da Federico Fellini e Tullio Pinelli, di cui si sapeva poco o niente, mi è sembrato meraviglioso – ha raccontato il regista – La storia è stata scritta alla fine degli anni ’40. Prima, cioè, che Fellini mettesse a punto la sua personale poetica che lo ha reso famoso nel mondo, al punto che la parola “felliniano” è diventata indicativa di un preciso immaginario. Quando poi ho letto questo “trattamento-sceneggiatura” di circa 80 pagine, la meraviglia è diventata desiderio e spinta creativa. È una bellissima storia ambientata alla fine degli anni ’40 a Napoli, poi su un piroscafo in viaggio per New York e infine nella grande metropoli americana.”

Nella Napoli mangiata viva dalle fame, ancora con le ferite aperte della Seconda Guerra Mondiale, siamo nel 1949, due scugnizzi, Celestina e Carmine, sopravvivono come meglio possono; si arrangiano con il coraggio dei leoni.

Per un caso fortuito, un po’ aiutato da Celestina, i due si imbarcano come clandestini su una nave diretta a New York dove sperano di trovare la sorella maggiore della bambina, trasferita in America per sposarsi.

Il viaggio procede tra una serie di avventure e sventure.

E alla fine Celestina e Carmine arrivano a “NovaYork” con l’entusiasmo e la genuina ingenuità di chi pensa di “aver trovato l’America”.

Ben presto si rendono conto conto delle difficoltà di non vivere a Napoli, in un Paese dove nessuno comprende l’italiano, dove loro sono gli stranieri che quasi nessuno vuole intorno.

Ma sempre per una serie di casi fortunati, tra cui la presenza di molti immigrati, Carmine e Celestina trovano persone disposte ad aiutarli incondizionatamente, per regalare loro un futuro, per far trovare loro una nuova casa.

Il Direttore della fotografia è Diego Indraccolo; i costumi sono di Patrizia Chericoni; le musiche sono di Federico De’ Robertis; la scenografia è di Rita Rabassini; il montaggio è di Julien Panzarasa.



A fare la forza di questa storia sono i due giovani attori Dea Lanzaro e Antonio Guerra che con le loro interpretazioni danno la dignità e il coraggio degli eroi ai loro due personaggi.



Con Lanzaro e Guerra, insieme all’interpretazione forte, generosa e luminosa, ma mai ingombrante, di Pierfrancesco Favino e di Anna Ammirati, Gabriele Salvatores dirige una storia con un tracciato narrativo tradizionale ma capace di usare un linguaggio moderno.

“Non sei straniero, sei solo povero. Se sei ricco non sei mai straniero” spiega Celestina a Carmine.

Napoli New – York è una favola natalizia messa in scena dal realismo della regia e dalla bontà della storia. È un film che racconta il passato per parlare al presente, e ci riesce con un uso della poetica del viaggio e del migrante piena di cuore e sorrisi, anche se non è esente da qualche eccesso (la storia della sorella di Celestina). È la sua dolcezza sfrontata a farne un film da vedere.