Stefano Mordini (Acciaio, Race for Glory: Audi vs. Lancia) è il regista di Adorazione, la nuova serie tv solo su Netflix tratta dall’omonimo romanzo di Alice Urciuolo (candidato al Premio Strega 2021, edito da 66thand2nd).

Con un cast azzeccato, Mordini con la sceneggiatura di Donatella Diamanti, Tommaso Matano, Giovanni Galassi, Gianluca Gloria e Francesca Tozzi, racconta la storia di un gruppo di ragazze e ragazzi adolescenti, e dei loro genitori, durante l’estate drammatica che cambierà per sempre le loro vite.

Siamo nella provincia romana, a Sabaudia.

La scuola è appena finita quando Elena, 16 anni e una voglia matta di fuggire dalla provincia dell’Agro Pontino, scompare. Ognuno degli amici di Elena sa qualcosa che non dice, ha un legame segreto con la ragazza e forse ha a che fare con la sua misteriosa sparizione. Sarà l’inizio di un viaggio che, tra sospetti e rivelazioni, porterà ognuno dei ragazzi a fare i conti con la verità delle proprie relazioni e della propria educazione sentimentale.



I sei episodi, da circa 50 minuti ciascuno, saranno disponibili su Netflix a partire dal 20 novembre. Adorazione ha codici narrativi – la violenza tra adolescenti, l’incomunicabilità tra genitori e figli, la solitudine e la paura alla fine dell’adolescenza – che non la rendono una serie destinata solo ai lettori del romanzo o a un pubblico di giovani.



Nel cast Alice Lupparelli (Elena), Noemi Magagnini (Vanessa), Claudia Potenza (Manuela, madre di Vanessa), Beatrice Puccilli (Vera, cugina di Vanessa), Giulio Brizzi (Giorgio, cugino di Vanessa e fratello di Vera), Penelope Raggi (Diana), Luigi Bruno (Gianmarco), Tommaso Donadoni (Enrico), Federico Russo (Christian), Alessia Cosmo (Teresa), Federica Bonocore (Melissa), Barbara Chichiarelli (Chiara, zia di Melissa).

Con Ilenia Pastorelli (Enza, madre di Vera e Giorgio) e Noemi (Diletta, madre di Diana).



Fabri Fibra non solo è l’autore del brano inedito “Adorazione”, ma è anche supervisore musicale per la colonna sonora della serie, che contiene “Ghost Town“, brano inedito di Madame.