Dal 20 al 30 giugno torna a Treviso GEA. GIOIOSAETAMOROSA – Treviso Contemporary Theater Festival, rassegna di teatro contemporaneo giunta quest’anno alla quarta edizione. La kermesse proporrà spettacoli, performace, laboratori e incontri in diverse location del centro storico del capoluogo della Marca a partire dal Teatro Mario Del Monaco, che ospiterà i principali eventi in programma,.Dieci giorni di eventi creativi aperti al pubblico di ogni età, un premio di drammaturgia contemporanea, un’installazione video interattiva, incontri con gli artisti e le artiste ospiti e performance itineranti che trasformeranno Treviso in un palcoscenico diffuso e aperto a tutti.

Il tema scelto per l’edizione numero 4 del festival, realizzato dal Comitato Teatro Treviso in collaborazione con il Comune e il Teatro Stabile del Veneto -Teatro Nazionale, è (TRANS)UMANA. Se da un lato le biotecnologie, le intelligenze artificiali e la ricerca scientifica promettono di allungare la nostra esistenza, dall’altro milioni di persone si spostano per lasciare luoghi e tempi resi invivibili da guerre e surriscaldamento globale, Attorno a questi quesiti ruoteranno non solo i tanti laboratori creativi proposti, ma anche gli spettacoli e l’installazione video interattiva “From Here Above”, grande novità dell’edizione, che per tutta la durata della manifestazione sarà fruibile gratuitamente al terzo piano della Palazzina Barberia di Treviso Tiramisù.

Come ormai da tradizione l’apertura sarà affidata al Premio di Drammaturgia Contemporanea “Giuseppe Bepo Maffioli”, premio nazionale di scrittura per la scena istituito dal Comitato Teatro Treviso in collaborazione con Regione Veneto, Comune di Treviso, Teatro Stabile del Veneto – Teatro Nazionale e Archivio Giuseppe Maffioli. Quarantuno sono state le opere pervenute sottoposte al vaglio di una giuria popolare e di una giuria tecnica di 25 componenti. Giovedì 20 giugno alle 20,30 al Teatro Mario Del Monaco, dopo l’apertura ufficiale si terrà quindi la cerimonia di premiazione del concorso, con la lettura scenica della drammaturgia vincitrice, curata , per la prima volta, da Giuliana Musso, protagonista anche di uno degli spettacoli in programma i giorni successivi. La mise en lecture dell’opera sarà accompagnata dalle illustrazioni di Elisa Canaglia del Treviso Comic Book Festival.

Sabato 22 e domenica 23 giugno il palcoscenico trevigiano accoglierà il debutto di “Cobalto”, prodotto dal Comitato Teatro Treviso e Teatro Stabile del Veneto – Teatro Nazionale e scritto dal giovanissimo Matteo Porru.. Mercoledì 26 giugno Emanuele Aldrovandi porterà a Treviso lo spettacolo-gioco “Dieci modi per morire felici”. Venerdì 28 giugno l’attrice e autrice Giuliana Musso metterà in scena “La Scimmia”, racconto di una strategia di sopravvivenza che prevede la perdita di sé stessi e del proprio sentire nel corpo. A chiudere il festival, domenica 30 giugno, lo spettacolo “NUNC” della compagnia friulana BRAT.

I biglietti per gli spettacoli sono disponibili dal 5 giugno sul sito del festival https://www.gioiosaetamorosa.it/.