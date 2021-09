Esce dopo due anni di trepidante attesa No Time To Die, il nuovo film con protagonista l’agente segreto più famoso al mondo: 007.

Motivi per andarlo a vedere.



Motivo numero uno, forse il più importante: Universal non ha ceduto allo streaming. Nonostante abbia ricevuto offerte, ha creduto nelle Sale, ha aspettato e ha fatto uscire il 27° film su 007 sul Grande Schermo.

Motivo numero due: Daniel Craig, che ha dato a Bond, James Bond carisma e brio.

Scritto da Neal Purvis, Robert Wade, con Phoebe Waller-Bridge, diretto da Cary Fukunaga, James Bond, l’uomo dell’intelligence britannica, che difficilmente rispetta il manuale delle spie, mai come ora è un uomo inedito, indossa la divista (morale) del supereroe/antieroe per salvare il mondo. Mai come ora, questo “007” è maliconicono nel suo sguardo verso il futuro e cinico nel guardare in modo drastico il passato, che deve essere lasciato alle spalle. Non è un cosa facile per i fan premere il grilletto.

Un’arma biologica di distruzione di massa conosciuta con il nome di Heracles, messa a punto anni fa, ora è stata dotata di un vantaggio tecnologico, e rubata da un laboratorio segreto dalla malvagia SPECTRE. Bond, ritiratosi in pensione su una remota isola tropicale, viene inevitabilmente e ovviamente coinvolto nella pericolosa faccenda (passando anche per Matera).

No Time to Die è la dimostrazione che 007 è un thriller stare al passo con i tempi, non c’è un’ombra o un filo di polvere in questo nuovo film della saga che può permettersi di guardare dall’alto in basso tanti recenti film d’azione.

Teso, sbruffone quanto basta, esagerato e divertente sono gli ingredienti agitati per bene in questo film di cui tanto si è parlato, spettegolato, ipotizzato per il futuro di 007.

Razionalmente è vero: 007 è solo un numero, un nome in codice, 003, 004, … per identificare un agente segreto al servizio di Sua Maestà.

Affettivamente però 007 è James Bond nato dalla penna di Ian Fleming nel 1953.

Qui torniamo al discorso del malinconico. È un film convenzionale, se lo paragoniamo agli altri 007, ma qui c’è anche il cuore. E non si scherza con il cuore, con i sentimenti dei fan.