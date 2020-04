Causa emergenza Covid-19, edizione speciale del Nonantola Film Festival: i singoli o le troupe dovranno realizzare i lavori rigorosamente da casa, in particolare i cortometraggi dovranno essere girati nelle proprie abitazioni in condizioni di distanziamento sociale. Le troupe potranno collaborare esclusivamente in remoto. L’iscritto dovrà attestare inoltre alla consegna che l’opera è stata realizzata nel pieno rispetto delle disposizioni vigenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica. L’obiettivo dell’Associazione Nonantola Film Festival è dare, così, un segno di vitalità e allo stesso tempo di continuità in un momento non facile. Modalità di consegna esclusivamente online: i corti finalisti saranno visionabili e votabili solo sul sito. Una Giuria di Qualità assegnerà un premio di 1000 euro – che saranno interamente devoluti alla Protezione Civile – al corto ritenuto migliore. Le iscrizioni scadono il 14 aprile. “4 Giorni Corti+2 Home Edition” avrà più o meno le stesse caratteristiche delle precedenti edizioni della gara: i partecipanti dovranno girare un corto rispettando i vincoli imposti dall’organizzazione ma questa volta il tempo a disposizione sarà più lungo, ovvero 6 giorni al posto di 4. L’iscrizione alla gara è gratuita: è sufficiente collegarsi al sito della manifestazione www.nonantolafilmfestival.it e compilare il format dedicato entro le ore 24.00 di lunedì 14 aprile. Il 28 aprile 2020 alle ore 24 la selezione dei cortometraggi finalisti sarà pubblicata sul sito e sulle pagine social del Nonantola Film Festival. Dal 29 aprile al 1 maggio alle ore 21.00 sarà aperta la votazione online per assegnare la menzione ‘Premio Nicolò Gianelli’ attribuita mediante il voto espresso dal pubblico, previa registrazione. Il 1 maggio alle ore 21.00 la Giuria di Qualità proclamerà il vincitore fra i cortometraggi finalisti. Il nome del vincitore sarà pubblicato sul sito e sulle pagine social del Nonantola Film Festival. Il 1° maggio alle 21.00 sarà inoltre assegnata la menzione “Premio Nicolò Gianelli” in base al risultato del voto popolare online. Tutte le informazioni e il regolamento completo sul sito www.nonantolafilmfestival.it e sulla pagina Facebook dedicata.