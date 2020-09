Da giovedì 15 ottobre comincia la nuova stagione dell’Orchestra di Padova e del Veneto, OPV, così come l’ha pensata il suo direttore artistico e musicale Marco Angius, che l’ha battezzata sotto il nome di “Aura”.

L’evento straordinario che darà l’avvio ai concerti non poteva che essere tributato a Beethoven nell’anno che celebra i 250 anni della sua nascita e che vedrà L’OPV interpretare la Nona e un ricordo al Maestro Morricone recentemente scomparso al Gran Teatro Geox per proseguire al Teatro Verdi per il resto della Stagione con i Concerti pianistici di Chopin, prime assolute, nuove commissioni e alcune rarità.

L’attività concertistica nelle nuove sedi, che garantiscono una partecipazione in piena sicurezza per il pubblico e i musicisti, sarà accompagnata per la prima volta dalla possibilità di ascoltare le registrazioni dei programmi in Stagione sulla nuova piattaforma OPVLIVE.

Mai come quest’anno la presentazione della nuova programmazione concertistica si è tradotta nella risposta al drammatico periodo storico che anche la musica e lo spettacolo dal vivo stanno vivendo. Un impegno che l’Orchestra di Padova e del Veneto ha deciso di prendere nei confronti del pubblico, che per tutto il periodo estivo ha decretato il pieno successo delle iniziative dell’Orchestra, sia dal punto di vista quantitativo, presentando un progetto che si sviluppa sul lungo periodo – contrariamente a quanto le condizioni attuali sono in grado di suggerire – che qualitativo, con una programmazione capace di intrecciare i più grandi capolavori del passato al gusto per la scoperta di un repertorio più ricercato, attraverso un fitto intreccio di tematiche che verranno sviluppate alla presenza di alcuni tra i più acclamati interpreti sulla scena internazionale.

Al fine di garantire la totale sicurezza per il pubblico e i musicisti dell’Orchestra, l’OPV ha individuato nel Gran Teatro Geox e nel Teatro Verdi di Padova le nuove sedi presso le quali esibirsi: due spazi che consentono l’assegnazione di un posto fisso numerato per tutta la Stagione, nel pieno mantenimento delle distanze di sicurezza.

La 55a Stagione concertistica dell’Orchestra di Padova e del Veneto è organizzata con il sostegno del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, della Regione Veneto, dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Padova, di Fondazione Antonveneta e dei Mecenati “Art Bonus” Fondazione Cariparo, Fondazione Antonveneta – Banca Monte dei Paschi di Siena, APS Holding, e l’Associazione Amici dell’OPV.

Calendario completo

https://www.opvorchestra.it/news-e-press/detail/aura-la-55a-stagione-concertistica-dellopv/

Biglietti e abbonamenti

https://www.opvorchestra.it/biglietti-e-abbonamenti/