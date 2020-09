Da ottobre si alza nuovamente il sipario del Teatro Toniolo di Mestre, con sei spettacoli concepiti per recuperare la stagione interrotta a causa dell’emergenza sanitaria Covid. Il Settore Cultura del Comune di Venezia, in collaborazione con il Circuito Teatrale Veneto Arteven, riparte con un cartellone di spettacoli con repliche e turni raddoppiati in grado di accogliere tutti nel pieno rispetto dei protocolli anti contagio. Da fine ottobre arrivano dunque grandi nomi legati al teatro italiano, tra i quali Ambra Angiolini e Ludovica Modugno, Laura Morante, Ferzan Ozpetek con Marco Pannofino, Marco Paolini, Ettore Bassi e Simona Cavallari. Non manca la danza con AterBalletto, Fondazione Nazionale della Danza. Nel cartellone ottobre – gennaio sono due gli spettacoli sospesi e recuperati dalla stagione 2019/20 (“Mi amavi ancora” e “Mine Vaganti”) e quattro quelli nuovi (e validi per il recupero): “Il Nodo”, “Madame Tosca”, “Teatro fra Parentesi”, “Bliss” della compagnia AterBalletto Fondazione Nazionale della Danza, pronti a completare questo primo ritorno in teatro.

Gli spettacoli in programma

Ottobre 2020 (mercoledì 21 e giovedì 22 / mercoledì 28 e giovedì 29), Ettore Bassi, Simona Cavallari: “Mi amavi ancora…” di Florian Zeller, con Giancarlo Ratti, Malvina Ruggiano regia di Stefano Artissunch, produzione a.ArtistiAssociati, Synergie Arte Teatro

(mercoledì 21 e giovedì 22 / mercoledì 28 e giovedì 29), di Florian Zeller, con Giancarlo Ratti, Malvina Ruggiano regia di Stefano Artissunch, produzione a.ArtistiAssociati, Synergie Arte Teatro Novembre 2020 (da mercoledì 11 a domenica 15 e da martedì 17 a domenica 22), Ambra Angiolini, Ludovica Modugno: “Il nodo” , regia di Serena Sinigaglia produzione Società per Attori e Goldenart Production

(da mercoledì 11 a domenica 15 e da martedì 17 a domenica 22), , regia di Serena Sinigaglia produzione Società per Attori e Goldenart Production Novembre e Dicembre 2020 (da mercoledì 25 a domenica 29 novembre e da mercoledì 2 a domenica 6 dicembre), Laura Morante: “Madame Tosca” , con Mimosa Campironi voce e pianoforte, produzione Nuovo Teatro

(da mercoledì 25 a domenica 29 novembre e da mercoledì 2 a domenica 6 dicembre), , con Mimosa Campironi voce e pianoforte, produzione Nuovo Teatro Dicembre 2020 (da mercoledì 9 a domenica 13 e da martedì 15 a domenica 20), Marco Paolini, Teatro fra Parentesi: “Le mie storie per questo tempo” , con l’accompagnamento musicale di Saba Anglana e Lorenzo Monguzzi, luci di Michele Mescalchin, fonico Piero Chinello, produzione Michela Signori, JOLEFILM

(da mercoledì 9 a domenica 13 e da martedì 15 a domenica 20), , con l’accompagnamento musicale di Saba Anglana e Lorenzo Monguzzi, luci di Michele Mescalchin, fonico Piero Chinello, produzione Michela Signori, JOLEFILM Martedì 22 Dicembre , Aterballetto, Fondazione Nazionale della Danza: “Bliss” , coreografia di Johan Inger, musica di Keith Jarrett, “Secus” , coreografia di Ohad Naharin, musica di Chari Chari, Kid 606 + Rayon (mix: Stefan Ferry), AGF, Chronomad (Wahed), Fennesz, Kaho Naa Pyar Hai, Seefeel, The Beach Boys sound design & editing di Ohad Fisho

, , coreografia di Johan Inger, musica di Keith Jarrett, , coreografia di Ohad Naharin, musica di Chari Chari, Kid 606 + Rayon (mix: Stefan Ferry), AGF, Chronomad (Wahed), Fennesz, Kaho Naa Pyar Hai, Seefeel, The Beach Boys sound design & editing di Ohad Fisho Gennaio 2021 (da mercoledì 13 a domenica 17 e da martedì 19 a domenica 24), Francesco Pannofino, Paola Minaccioni, Arturo Muselli, Giorgio Marchesi: “Mine Vaganti”, regia di Ferzan Ozpetek produzione Nuovo Teatro, in coproduzione con Fondazione Teatro della Toscana

La biglietteria riaprirà il 15 settembre e sarà operativa tutti i giorni, escluso il lunedì, dalle ore 11 alle 12.30 e dalle 17 alle 19.30, secondo il calendario segnalato. Gli abbonati, per confermare il loro abbonamento, devono presentarsi nel giorno corrispondente al loro turno della stagione 2019/20. Per confermare il turno di abbonamento bisogna presentarsi in biglietteria dal 15 al 27 settembre, nel giorno scelto nella stagione 2019/20. Per cambio turno di abbonamento i giorni dedicati sono quelli del 29, 30 settembre e 1° ottobre. Per i nuovi abbonamenti da acquistare con voucher i giorni sono quelli dal 6 al 11 ottobre, mentre per i nuovi abbonamenti bisogna presentarsi dal 13 al 27 ottobre. Per informazioni è possibile consultare il sito www.culturavenezia.it/toniolo o chiamare, durante l’orario di apertura della biglietteria, il numero 3497723552.