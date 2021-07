Presentato il programma di In-Edita 2 a Forte Marghera

Dopo il successo dell’edizione 2020 e grazie al supporto del Comune di Venezia, che ha accolto e sostenuto l’iniziativa, torna a Forte Marghera l’arte contemporanea con il progetto In-Edita 2, The Making of Contemporary Art, piattaforma per giovani artisti emergenti e programma pubblico di attività culturali per diffondere l’arte contemporanea , coordinato dalle gallerie Alberta Pane, IKONA PHOTO GALLERY e marina bastianello gallery.

Sono 14 gli artisti scelti dal Comitato di Selezione tra i partecipanti al bando per questa seconda edizione di In-Edita, che nell’anno delle celebrazioni dei 1600 anni di Venezia svilupperanno la propria ricerca relazionandosi fra loro e con tutti gli attori del progetto – inclusi i cittadini che quotidianamente frequentano gli spazi del Forte – in un continuo dialogo creativo fra storia e contemporaneità. Inoltre, gli artisti vincitori della prima edizione di In-Edita, che saranno presenti all’interno del Padiglione 32, verranno chiamati a svolgere un ruolo di tutoraggio ai 14 artisti selezionati per la seconda edizione.

In-Edita 2 rinnova la fruttuosa collaborazione con il Comune di Venezia e la Fondazione Forte Marghera, che le gallerie organizzatrici ringraziano anche quest’anno per il prezioso sostegno.