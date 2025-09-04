RADIOHEAD ANNUNCIANO UNA SERIE DI DATE LIVE EUROPEE PER NOVEMBRE E DICEMBRE 2025

I Radiohead hanno annunciato una serie di 20 concerti che si terranno in cinque città europee. La band si esibirà a Madrid, Bologna, Londra, Copenaghen e Berlino.

In un messaggio ai fan, Philip Selway dei Radiohead ha dichiarato: “L’anno scorso ci siamo ritrovati a provare, tanto per il gusto di farlo. Dopo una pausa di sette anni, è stato bellissimo suonare di nuovo i nostri brani e riconnetterci con un’identità musicale che vive profondamente dentro ciascuno di noi. Ci ha anche fatto venire voglia di fare qualche concerto insieme, quindi speriamo possiate venire a una delle prossime date. Per ora saranno solo queste, ma chissà dove ci porterà tutto questo.”

Le date sono:

NOVEMBRE

04, 05, 07, 08 MOVISTAR ARENA MADRID, SPAGNA

14, 15, 17, 18 UNIPOL ARENA, BOLOGNA, ITALIA

21, 22, 24, 25 THE O2 ARENA, LONDRA, INGHILTERRA

DICEMBRE

01, 02, 04, 05 ROYAL ARENA, COPENAGHEN, DANIMARCA

08, 09, 11, 12 UBER ARENA, BERLINO, GERMANIA

Per garantire che i biglietti arrivino direttamente ai fan e per ridurre al minimo l’intercettazione da parte di bagarini e bot, i biglietti saranno disponibili solo registrandosi su radiohead.com. La registrazione apre venerdì 5 settembre alle ore 11:00 e chiude 60 ore dopo, alle 23:00 di domenica 7 settembre. La vendita dei biglietti inizierà il 12 settembre – per maggiori informazioni visita www.radiohead.com.

All’inizio di questo mese, i Radiohead hanno pubblicato in digitale l’album dal vivo Hail to the Thief – Live Recordings 2003-2009. I brani erano stati inizialmente raccolti come materiale di ricerca per gli arrangiamenti di Thom Yorke nella produzione teatrale Hamlet Hail to the Thief. L’album dal vivo sarà pubblicato fisicamente venerdì 31 ottobre 2025.