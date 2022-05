Alexandre, disoccupato, ha due mesi di tempo per dimostrare a sua moglie che è perfettamente in grado di prendersi cura dei loro due bambini ed essere finanziariamente autosufficiente. Problema: The Box, la start-up molto friendly che vuole assumerlo in prova, ha come dogma “Niente bambini”! E Séverine, la sua futura capa, sembra proprio avere un caratterino esplosivo. Per ottenere questo posto, Alexandre è dunque costretto a il valoroso e confuso Alexandre a superare tutte queste sfide?

