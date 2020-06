Non ci fu mai storia più bella e triste di quella di Romeo e la sua amata Giulietta. E a distanza di anni, continua a far ridere, piangere, divertire ed emozionare il pubblico, come quello presente ieri sera nel cortile di Villa Erizzo a Mestre, sede della Biblioteca Civica Vez.

Il secondo appuntamento della rassegna “Io Sono Teatro…tra la Gente” promossa dal settore Cultura del Comune di Venezia, in collaborazione con Arteven Circuito Teatrale del Veneto, ha portato in scena “Romeo e Giulietta” del Teatro Stabile di Verona.

Quattro gli attori presenti che, interpretando i vari personaggi della tragedia shakespeariana, hanno accompagnato gli spettatori attraverso i luoghi della storia d’amore più famosa di tutti i tempi, tutt’ora in grado di incantare e commuovere.

Un’originale messa in scena, “in cui tradizione ed innovazione, antico e moderno si fondono e fanno rivivere con parole, musica e danza, la storia d’amore che sempre si rinnova”. Partecipi dello spettacolo anche gli spettatori, coinvolti in balli, lotte simulate tra Capuleti e Montecchi, racconti romantici e canzoni corali. Interessante la scelta di pronunciare in lingua inglese alcune battute, in modo da avvicinare la platea alla sonorità del testo originale.

Dopo la chiusura forzata, il teatro non si ferma e si sposta in diversi luoghi all’aperto, in mezzo alla gente, che da mesi attende di poter tornare a godere dell’arte scenica per eccellenza.

